Essa é a chave para acelerar um negócio bilionário, segundo executiva global da BRP

Em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, 70 mulheres se reuniram neste fim de semana para experimentar motos aquáticas da Sea-Doo, marca que pertence ao grupo BRP (Bombardier Recreational Products). O encontro faz parte do Sea-Doo Social Club, uma das iniciativas do grupo voltada à criação de comunidades em torno da marca.

À frente dessa estratégia está Josée Perreault, diretora global de marketing da companhia canadense responsável também pelas marcas Can-Am e Ski-Doo.

Para a executiva, o objetivo do marketing vai muito além da publicidade.

“Minha missão é fazer com que nossos consumidores e concessionários sejam nossos maiores fãs. Um profissional de marketing é um grande contador de histórias”, diz Perreault em entrevista exclusiva à EXAME.

A lógica, segundo ela, se aproxima do universo esportivo.

“É como um time que está vencendo: os fãs ficam felizes e falam sobre ele. Quando oferecemos produtos e experiências incríveis, as pessoas falam da marca.”

Hoje, a BRP opera em cerca de 60 países e movimenta aproximadamente 8 bilhões de dólares canadenses em vendas anuais, usando como uma das táticas a criação de clubes para aproximar seus clientes, seja no mar ou até na neve, já que o grupo produz no México veículos recreativos como motos aquáticas da marca Sea-Doo, quadriciclos e veículos off-road da Can-Am, além de motos de neve da Ski-Doo.

Uma carreira construída em torno de marcas

A trajetória da executiva, no entanto, não começou no marketing. Perreault nasceu em Montreal, Canadá, e se formou em urbanismo pela Université du Québec à Montréal. Trabalhou dois anos na área antes de perceber que não era o caminho que queria seguir.

“Trabalhei com planejamento urbano por dois anos e percebi que não gostava. Foi então que decidi fazer um MBA especializado em marketing,” afirma a executiva.

Após concluir o MBA, começou a trabalhar em gestão de marcas, inicialmente em setores menos glamourosos.

“Eu queria trabalhar com marcas. Comecei como gerente de marca, mas com produtos nada ‘sexy’, como tinta,” diz a CMO da BRP.

A virada veio quando decidiu migrar para a indústria esportiva, uma paixão pessoal.

“Sou apaixonada por esportes. Pratico esportes e queria muito trabalhar nessa indústria.”

Foi assim que ingressou na Oakley, onde construiu uma carreira de 23 anos.

“Quando entrei, a empresa era pequena. Quando saí, já era uma companhia de um bilhão de dólares. Foi uma grande escola de marketing e construção de marca.”

Durante esse período, trabalhou em diferentes países, incluindo Canadá, França, Suíça e Estados Unidos. O Brasil também entrou em seu radar antes das Olimpíadas de 2016.

“Estive muitas vezes no Rio e em São Paulo, porque abrimos muitas lojas da Oakley antes dos Jogos Olímpicos.”

Após mais de duas décadas na empresa, voltou ao Canadá e se juntou à BRP, onde está há quase dez anos.

Comunidades: a chave para criar novos fãs da marca

Entre as principais prioridades da executiva está ampliar o reconhecimento global das marcas do grupo.

“Nosso principal objetivo é aumentar o reconhecimento da Sea-Doo e da Can-Am. Em alguns mercados, as pessoas ainda não conhecem tanto essas marcas,” afirma.

Para isso, a estratégia vai além da comunicação tradicional e aposta na criação de comunidades de consumidores, para fazer o negócio crescer faça chuva, sol ou até neve.

“Quanto mais colocamos as pessoas juntas, mais elas se conectam. E quanto mais conectadas elas estão, mais falam sobre a marca.”

Eventos como o realizado em Ilhabela fazem parte desse movimento.

Criado há cerca de dois anos, o Sea-Doo Social Club reúne consumidores em experiências coletivas e agora passa a investir também em encontros voltados exclusivamente para mulheres.

“Quando mulheres se reúnem, criam um espaço seguro e desenvolvem um forte senso de comunidade,” diz a executiva.

A aposta no digital

O grupo também começou a testar novos canais de venda. “Lançamos o e-commerce há dois anos na América do Norte. Hoje vendemos online apenas peças, acessórios e roupas.”

Segundo Perreault, a empresa pretende evoluir para um modelo omnichannel global.

“Esperamos no futuro ter um modelo omnichannel em todos os mercados, mas ainda temos algumas barreiras de sistemas e tecnologia antes de fazer isso”, diz.

O conselho para quem quer liderar

Com uma mulher que construiu uma carreira passando por empresas globais, Perreault deixa um conselho para mulheres que buscam cargos de liderança.

“Permaneça fiel a quem você é. Seja autêntica e confie em si mesma.”

Segundo ela, a confiança é essencial para ganhar espaço e voz dentro das organizações.

“Quando você encontra sua voz, você começa a crescer.”

BRP em números: origem e tamanho do negócio

A história da BRP (Bombardier Recreational Products) começa em 1937, quando o inventor canadense Joseph-Armand Bombardier fundou a Bombardier no Canadá com o objetivo de desenvolver veículos capazes de se locomover na neve, um desafio comum nas regiões mais frias do país. A inovação ganhou escala em 1959, com o lançamento do Ski-Doo, considerada a primeira moto de neve produzida em escala comercial e que ajudou a popularizar o transporte recreativo em ambientes nevados.

Nos anos seguintes, a empresa ampliou sua atuação para outras categorias de veículos voltados ao lazer. Em 1968, lançou a marca Sea-Doo, dedicada às motos aquáticas, entrando no mercado náutico. A presença internacional também começou a se expandir: na década de 1970, os produtos da Bombardier passaram a ser distribuídos no Brasil, ainda sob a estrutura da companhia original.

A estrutura atual da empresa surgiu apenas em 2003, quando a divisão de veículos recreativos foi separada da Bombardier Inc., dando origem à BRP (Bombardier Recreational Products). Hoje, a companhia canadense reúne marcas como Sea-Doo, Can-Am, Ski-Doo e Lynx, especializadas em veículos recreativos para água, neve e trilhas.

Hoje, a empresa opera em cerca de 60 países e movimenta aproximadamente 8 bilhões de dólares canadenses em vendas anuais, com uma rede global de concessionárias e fábricas em países como Canadá, Estados Unidos, México, Finlândia e Áustria.

No Brasil, a operação começou com distribuição nos anos 1970 e ganhou escala na década de 1990 com a criação de uma rede própria de concessionárias. Atualmente, a companhia possui 83 pontos de venda em todos os estados.

A BRP encontrou um "oceano de oportunidades" no Brasil. A marca Sea-Doo lidera o mercado de motos aquáticas no Brasil, com mais de 90% das vendas, movimentando cerca de 2 bilhões de reais por ano. Em 2024, o Brasil ultrapassou Austrália e Canadá e se tornou o segundo maior mercado global da Sea-Doo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além da liderança no mar, o grupo também busca expandir a presença da marca Can-Am no país, com veículos off-road voltados para turismo, recreação e uso no agronegócio.