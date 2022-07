Escreva e-mails que geram resultados

Em uma realidade na qual novas tecnologias de troca de mensagem ganham cada vez mais espaço, o e-mail ainda tem o seu valor? É comum que, quando esse tópico surge, o pensamento automático seja na velocidade possibilitada pelas trocas de informação em aplicativos de texto instantâneo. Contudo, de acordo com um levantamento realizado pela plataforma de dados Statista, servidores de e-mail deverão apresentar um aumento de usuários de pelo menos 15% até 2024.

Nesse cenário, a importância de compreender maneiras estratégicas de atingir conexões pela troca de e-mails se prova uma skill de valor. Segundo uma análise realizada pela empresa de consultoria Yes Marketing, e-mails customizados recebem uma taxa até 50% maior de abertura quando em comparação com os textos padrões.

Como em qualquer outro espaço, o fato é que as pessoas desejam sentir-se "especiais" ao receberem qualquer tipo de comunicação. Por isso, é relevante que você busque dados relacionados aos destinatários do seu envio, em espaços como o LinkedIn, no exemplo de mensagens corporativas.

Com o objetivo de complementar a lista de conhecimentos básicos em relação a e-mails é preciso também entender que os receptores do seu texto exigem concisão. Por isso, é necessária a elaboração de textos assertivos, que além de traduzir as suas necessidades, possam ser lidos em um curto espaço de tempo. Um estudo produzido pelo RAIN Group confirmou que mensagens de 75 a 100 palavras alcançaram as melhores taxas de resposta , com pelo menos 51% dos destinatários

Para entender mais sobre o envio de e-mails que geram resultados, receba insights sobre o assunto e confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".