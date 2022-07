3 razões para implementar o ensino corporativo na sua empresa

Em um mundo em que a transformação é constante e cada vez mais veloz, não é difícil perceber a importância da educação contínua para o sucesso dos negócios. Afinal, para que consigam acompanhar essas mudanças (e responder com efetividade aos desafios impostos por elas), é essencial que os profissionais se mantenham atualizados. E, ao que tudo indica, boa parte dos profissionais de RH já entendeu a importância de investir em iniciativas que viabilizem a capacitação de seus colaboradores para colaborar com este movimento.

Em um estudo recente da consultoria Gartner, que ouviu 500 líderes de recursos humanos em 60 países, o desenvolvimento de colaboradores e a construção de “habilidades e competências críticas” apareceram no topo da lista de prioridades para 2022.

Outro levantamento, realizado pela HR Tech Ahgora, apontou que 17.7% das empresas brasileiras também já enxerga a educação corporativa como principal prioridade, enquanto outros 26,5% afirmaram que o tema está no planejamento para ser priorizado.

Mas, afinal, o que as empresas ganham com isso?

Em um primeiro momento, pode até parecer que o investimento em educação corporativa só traz vantagens para os colaboradores. Mas a realidade é que há bons motivos para que as empresas apostem no desenvolvimento de habilidades técnicas e teóricas de seus funcionários. Separamos três deles abaixo.

1. Retenção de talentos

A falta de reconhecimento e desenvolvimento profissional estão entre os principais motivos que levam um trabalhador a buscar novas oportunidades. Por outro lado, empresas que investem na capacitação de seus colaboradores constroem times mais motivados e, consequentemente, têm uma diminuição na taxa de turnover.

2. Aumento da produtividade (e do lucro!)

Se o sentimento de desvalorização pode refletir negativamente no rendimento de um profissional, o contrário também é verdadeiro. Afinal, a tendência é que pessoas bem preparadas e satisfeitas com seus trabalhos produzam mais e melhor – e que, no final do dia, isso reflita nos índices de faturamento e lucratividade da empresa.

De acordo com um estudo da American Society for Training and Development (ASTD), empresas que investem em programas de treinamentos personalizados para seus colaboradores têm uma melhora de até 218% na produtividade e margens de lucro até 24% mais altas.

3. Inovação

Uma cultura voltada para a educação corporativa também tende a impulsionar a criatividade do time, trazendo outros olhares para o negócio e fomentando a inovação. Isso porque a tendência é que os profissionais apliquem os conhecimentos adquiridos nos treinamentos no dia a dia do negócio.

A educação corporativa do futuro

Apesar de despontarem recentemente como uma das principais tendências de RH, não é de hoje que ações de educação corporativa começaram a ser encaradas como uma forte vantagem competitiva para as empresas. Na verdade, uma pesquisa de 2016 da consultoria Deloitte já indicava um aumento de 42% no número de organizações com equipes dedicadas à educação empresarial. O que vem mudando é a forma como as organizações decidem colocar essa estratégia em prática.

Com o avanço tecnológico e o surgimento de plataformas virtuais que possibilitam a realização de cursos em formatos mais flexíveis, personalizados e dinâmicos, a educação corporativa começou a ser encarada como uma estratégia de longo prazo.

Assim, diferentemente dos treinamentos pontuais e assíncronos (como palestras, e workshops) de alguns anos atrás, a tendência é de que as empresas apostem cada vez em programas de educação contínuos e imersivos – como os oferecidos pelas chamadas Universidades Corporativas.

