O que mantém um funcionário por 10, 20 ou até 50 anos na mesma empresa? Para a Light, distribuidora de energia elétrica que atua em 30 municípios do Rio de Janeiro, parte da resposta está no sentimento de pertencimento construído ao longo de seus 121 anos de história.

Com 7.500 funcionários, a companhia reúne diferentes gerações de profissionais e aposta em benefícios, saúde emocional e oportunidades de desenvolvimento para fortalecer sua cultura organizacional.

A estratégia colocou a Light entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Em entrevista à EXAME, Tarcisio Barcelos Franco, diretor adjunto de Gente e Gestão da Light, afirma que a relação dos funcionários com a empresa ultrapassa, em muitos casos, uma geração.

"Tenho colaboradores hoje com 50 anos de casa. É uma empresa que faz parte da história do Rio de Janeiro", diz o executivo.

Quais são os benefícios oferecidos pela Light?

Entre os benefícios oferecidos aos funcionários estão plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, benefício de farmácia e vale-alimentação e vale-refeição.

A companhia também oferece um crédito extra de aproximadamente R$ 550 no cartão de alimentação no fim do ano, valor reajustado periodicamente.

Outro destaque são as licenças parentais. A Light participa do Programa Empresa Cidadã, que permite ampliar a licença-maternidade para seis meses e a licença-paternidade para 20 dias.

Na área de alimentação, a empresa reformulou seu pacote de benefícios e passou a utilizar uma solução do iFood, que também oferece vantagens adicionais, como descontos em serviços e viagens.

A saúde emocional ganhou espaço na estratégia de gestão de pessoas. Em 2025, a companhia criou uma área específica de bem-estar, formada por quatro profissionais, para fortalecer a escuta dos funcionários e apoiar a construção de um ambiente psicologicamente mais seguro.

Segundo Franco, a iniciativa também está relacionada à adequação às exigências da NR-1, que incluem a gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

"A gente criou uma área de bem-estar que não existia. Hoje ela está muito em campo, escutando as pessoas", afirma.

De acordo com o executivo, a área já alcançou um índice de satisfação NPS de 95%.

Escola da Light atrai 15 mil inscrições

Além dos benefícios, a formação profissional se tornou uma das apostas da distribuidora para enfrentar um desafio do setor elétrico: a necessidade de preparar novos eletricistas.

Criada em 2024, a Escola Light oferece treinamento para pessoas interessadas em ingressar na profissão.

Em 2026, o programa recebeu 15 mil inscrições para 60 vagas, distribuídas em três turmas de 20 participantes.

A formação dura três meses e combina aulas teóricas, realizadas em parceria com a escola do sindicato, e treinamento prático no centro de capacitação da companhia, no Rio de Janeiro.

Os participantes passam a integrar um banco de talentos que pode ser utilizado pela empresa em futuras contratações.

A iniciativa começou com uma turma de 14 pessoas e já contou com edições específicas para mulheres e pessoas com deficiência. Para 2027, a previsão é ampliar o programa para cinco turmas.

Segurança é o maior desafio

Apesar dos avanços em benefícios e formação, Franco reconhece que a segurança do trabalho continua sendo o principal desafio da gestão de pessoas.

A atividade de distribuição de energia envolve riscos elevados, especialmente para os profissionais que atuam diretamente nas redes elétricas.

Segundo o executivo, a companhia registrou duas mortes em acidentes de trabalho no período de 2024 a 2026, além de um caso de incapacidade permanente.

Para enfrentar o problema, a Light desenvolveu um diagnóstico e um plano de ação voltado à transformação da cultura de segurança.

O executivo afirma que a empresa registra dez acidentes a menos em 2026 em comparação com o ano anterior e está há mais de um ano sem mortes em acidentes de trabalho.

"Meu maior desafio hoje é mudar a cultura de segurança do trabalho", diz Franco.

Um RH mais tecnológico e humano

Para os próximos anos, o executivo acredita que a inteligência artificial terá um papel cada vez mais importante na gestão de pessoas, principalmente ao automatizar tarefas repetitivas e permitir decisões orientadas por dados.

Na avaliação de Franco, a transformação tecnológica deve abrir espaço para que os profissionais de recursos humanos dediquem mais tempo à liderança, à cultura organizacional e ao bem-estar dos funcionários.

"O RH do futuro vai ser muito mais tecnológico, justamente para a gente focar mais no ser humano", afirma.