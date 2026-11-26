Em um setor no qual encontrar profissionais qualificados se tornou um dos principais desafios, a construtora pernambucana Rio Ave decidiu olhar para dentro de casa. Em vez de depender exclusivamente do mercado para contratar engenheiros, pedreiros, carpinteiros e gestores, a companhia passou a investir na formação dos próprios talentos.

A estratégia começa antes mesmo da contratação definitiva. Por meio de um programa de jovens talentos, a empresa mantém mais de 30 estagiários em formação e apresenta um índice de contratação de aproximadamente 90% desses profissionais.

"A gente também sabe que a formação da liderança é uma formação difícil, principalmente no canteiro, com os engenheiros. E está uma disputa muito grande", afirma Bianca Barreto, diretora de Gente e Gestão da Rio Ave.

A formação interna é uma das iniciativas que levaram a companhia a figurar entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Fundada em 1968 pelo empresário português Alberto Ferreira da Costa, que chegou ao Brasil na década de 1950, a Rio Ave completa 58 anos de história. A construtora nasceu da iniciativa do fundador e de seus irmãos, que posteriormente seguiram caminhos empresariais separados.

Uma das apostas pioneiras da companhia foi o desenvolvimento imobiliário de Boa Viagem, em Recife, região que se transformou em um dos endereços mais valorizados da capital pernambucana.

Hoje, a Rio Ave atua na incorporação de empreendimentos residenciais de alto e altíssimo padrão e no mercado de locação imobiliária. A empresa registra faturamento médio anual superior a R$ 500 milhões, dos quais aproximadamente R$ 224 milhões são provenientes de locações.

A construtora mantém seis obras simultâneas, a maioria residencial, além de um empreendimento empresarial que integra um complexo de sete torres na Ilha do Leite, em Recife.

Em 2026, entregou três empreendimentos, incluindo o Bossa 2 Jardim e o Essência Paiva. Entre os projetos reconhecidos pelo setor está também um edifício residencial de alto padrão premiado pelo GRI no ano anterior.

A operação reúne 1.300 funcionários diretos e aproximadamente 300 indiretos, totalizando 1.600 trabalhadores.

Há cerca de dez anos, a companhia iniciou um processo de profissionalização da gestão, com a passagem do comando familiar para uma estrutura executiva que hoje conta com vice-presidência e quatro diretorias.

Uma delas é liderada por Bianca Barreto, que trabalha há 28 anos na empresa. Formada em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Negócios, a executiva responde pelas áreas de recursos humanos, relacionamento com clientes, jurídico, tecnologia e atividades administrativas.

Da universidade corporativa ao canteiro de obras

A formação profissional é uma das principais frentes da estratégia de gestão de pessoas da Rio Ave.

Além de manter uma universidade corporativa e uma parceria de educação corporativa, a companhia desenvolveu o LIDERA, programa voltado à preparação de coordenadores, gerentes e demais profissionais em posições de liderança.

Os treinamentos acontecem a cada dois meses e incluem desenvolvimento de competências de gestão, acompanhamento de equipes e processos de avaliação de desempenho.

"Temos o desenvolvimento interno de liderança, o programa chamado LIDERA. Pegamos todos os coordenadores, toda a média liderança, gerentes e coordenadores, e fazemos treinamentos periódicos", afirma Bianca.

O modelo também foi adaptado para os canteiros de obras.

No programa Lidera Obras, executivos e profissionais do escritório participam diretamente da formação das lideranças operacionais. A equipe jurídica, por exemplo, pode ministrar treinamentos sobre mudanças na legislação e suas implicações para a rotina dos empreendimentos.

"O mais interessante do Lidera Obras é que a gente consegue colocar todos os líderes do escritório para fazer o treinamento das lideranças de obra", diz a diretora.

A iniciativa busca aproximar os profissionais administrativos da realidade dos canteiros e compartilhar conhecimentos entre diferentes áreas da empresa.

Falta de pedreiros e carpinteiros leva construtora a formar profissionais

A dificuldade para encontrar mão de obra operacional levou a Rio Ave a ampliar seus investimentos em qualificação.

Segundo Bianca, contratar profissionais para funções de entrada é relativamente mais simples do que encontrar trabalhadores especializados.

"A gente percebeu que até consegue contratar servente, mas não consegue contratar pedreiro e carpinteiro com facilidade", afirma.

Para enfrentar esse cenário, a companhia mantém o programa Saber que Constrói, voltado à formação de profissionais da construção civil.

A iniciativa inclui turmas internas e parcerias com o Senai e outras instituições do Sistema S para capacitar trabalhadores em atividades operacionais.

A estratégia também responde a uma transformação no perfil das novas gerações. Segundo a executiva, muitos jovens já não enxergam a construção civil como uma possibilidade de desenvolvimento profissional.

"Hoje, diferente de tempos atrás, o filho do pedreiro já não quer mais ser pedreiro", afirma.

Para ela, um dos desafios do setor é mostrar que funções operacionais também podem oferecer oportunidades de crescimento e remuneração.

"Acho que o grande desafio da construção civil é mostrar para a sociedade que não é ruim ser pedreiro, não é ruim ser mestre de obras. Você consegue fazer carreira dentro da construção civil também", diz.

Folga no aniversário, home office e apoio psicológico: os benefícios da Rio Ave

Além dos programas de capacitação, a construtora oferece benefícios voltados à qualidade de vida, ao bem-estar e ao reconhecimento dos funcionários.

Entre eles está o day off de aniversário, que permite ao trabalhador tirar uma folga na data comemorativa.

A companhia também disponibiliza estacionamento gratuito e mantém um programa de reconhecimento por tempo de casa.

Funcionários que completam marcos como um, cinco ou dez anos na empresa recebem premiações que podem incluir jantares e experiências de lazer.

"Temos uma premiação pelo tempo de casa. A gente sempre promove uma experiência de lazer para esses colaboradores", afirma Bianca.

A executiva destaca que a companhia mantém profissionais com trajetórias de várias décadas.

"Eu tenho gente de 45 anos aqui na empresa", diz.

Outro benefício é a possibilidade de trabalho híbrido para funções compatíveis com o modelo. Segundo a diretora, a maioria das áreas administrativas pode negociar dias de trabalho remoto durante a semana, embora a modalidade não seja aplicável a todas as atividades.

"Alguns funcionários, algumas áreas, têm a liberdade de fazer home office. A gente acerta alguns dias na semana para fazer o trabalho híbrido", afirma.

A companhia também utiliza banco de horas para permitir ajustes na jornada e atender necessidades pessoais dos funcionários.

"A gente tem bastante flexibilidade aqui nesse sentido", diz Bianca.

Na área de saúde, os profissionais administrativos, incluindo os que atuam na administração das obras, contam com plano de saúde.

A empresa também mantém uma plataforma de serviços de saúde e iniciativas de apoio aos trabalhadores.

Entre elas está um canal de acolhimento, que oferece acesso a orientação financeira, auxílio financeiro e acompanhamento psicológico.

O canal funciona de forma complementar ao canal de denúncias, que, segundo a diretora, já existe há mais de três anos.

A ampliação das iniciativas de acolhimento também ocorre em um contexto de maior atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho e às discussões sobre a NR-1.

Para funcionários que se tornam mães, a companhia segue os períodos legais de licença-maternidade e incentiva, quando possível, a combinação do afastamento com férias para ampliar o período de convivência com os filhos.

A empresa também mantém iniciativas de incentivo à leitura, com distribuição de livros aos trabalhadores.

Inclusão de jovens neurodivergentes vai além do cumprimento de cotas

Um dos projetos de maior destaque em 2026 foi desenvolvido em parceria com a associação Inclusão com Amor, que atua na preparação de jovens neurodivergentes e pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho.

A iniciativa resultou na contratação de dois jovens pela Rio Ave.

Antes da chegada dos novos funcionários, a empresa realizou um trabalho de preparação das lideranças e das equipes que passariam a trabalhar diretamente com eles.

A parceria também prevê acompanhamento das famílias e dos profissionais envolvidos na integração.

Segundo Bianca, o objetivo era garantir que a contratação representasse uma oportunidade efetiva de desenvolvimento.

"A gente queria cumprir a cota com um propósito. Eu quero inclusão de verdade. Não vou colocar ninguém aqui dentro para simplesmente ficar de figura decorativa", afirma.

A executiva diz que a iniciativa também provocou mudanças na percepção das equipes sobre diversidade e inclusão.

"Fizemos toda a preparação do ambiente, preparamos as lideranças e as equipes que vão trabalhar diretamente com essas pessoas", diz.

Para Bianca, a experiência demonstrou que contratar profissionais de grupos historicamente excluídos exige mais do que abrir vagas. É necessário preparar o ambiente de trabalho para recebê-los.

Mulheres nos canteiros e combate à violência doméstica

Outra iniciativa da Rio Ave nasceu de um problema operacional: a dificuldade de encontrar trabalhadores para os canteiros de obras.

A construtora decidiu ampliar as oportunidades para mulheres na construção civil, setor historicamente marcado pela predominância masculina.

Mas, antes de intensificar a presença feminina nas obras, a empresa identificou a necessidade de preparar os trabalhadores para receber as novas profissionais.

"Se eu receber essas mulheres no canteiro, muito masculino, sem preparar as equipes, sem criar essa relação de cuidado e acolhimento, a gente poderia ter problemas", afirma Bianca.

A partir dessa preocupação, a Rio Ave estabeleceu uma parceria com o Instituto Banco Vermelho, organização dedicada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A iniciativa passou a promover palestras nos canteiros sobre violência doméstica e outras formas de violência de gênero.

Segundo Bianca, durante o desenvolvimento do projeto, a companhia teve contato com informações apresentadas pela instituição sobre a presença de trabalhadores da construção civil entre homens submetidos a medidas protetivas. O dado mencionado na entrevista, de mais de 40%, não teve sua metodologia detalhada.

A partir dessas discussões, a construtora decidiu levar a conscientização para todas as suas obras.

O projeto foi reconhecido pelo GRI, conquistando o segundo lugar em uma premiação de iniciativas sociais, segundo a executiva.

A companhia também passou a apoiar a divulgação do trabalho do instituto em outras organizações e associações empresariais, com o objetivo de incentivar a adoção de iniciativas semelhantes.

Gestão de pessoas também entra na agenda ESG

Em 2026, a Rio Ave publicou pela primeira vez seu relatório ESG, reunindo informações sobre iniciativas ambientais, sociais e de governança.

Segundo Bianca, a companhia registrou avanço nos indicadores sociais, impulsionado pelos projetos de desenvolvimento profissional, inclusão e relacionamento com a comunidade.

A executiva afirma que a pontuação social da empresa já havia superado 60 no período anterior e apresentou crescimento no relatório mais recente, embora a entrevista não detalhe a metodologia ou a escala utilizada.

"Temos muitos projetos relacionados a pessoas e à sociedade. A Rio Ave se preocupa muito com o desenvolvimento das pessoas e a formação de mão de obra", afirma.

Para a companhia, as iniciativas de gestão de pessoas também estão ligadas à capacidade de manter o crescimento e garantir profissionais qualificados para os empreendimentos futuros.

O desafio de manter os jovens e valorizar a construção civil

Mesmo com os programas de formação e os benefícios, a retenção e o desenvolvimento dos profissionais continuam entre os principais desafios da área de recursos humanos.

Bianca observa que as novas gerações chegam ao mercado com expectativas de crescimento acelerado e necessidade constante de novos desafios.

"Essa geração nova, por mais que a gente traga propósito, por mais que a gente traga desafios, está o tempo todo com sede de ser desafiada", afirma.

Para a executiva, o desafio das lideranças é equilibrar essas expectativas com o tempo necessário para a consolidação de competências e experiências.

"O desafio é mostrar para eles que tudo precisa ser consolidado, que as coisas não acontecem do dia para a noite", diz.

Mas há uma preocupação que ultrapassa os escritórios e chega aos canteiros: a necessidade de recuperar o interesse pelas profissões tradicionais da construção civil.

Na avaliação da diretora, a escassez de trabalhadores especializados não será resolvida apenas com salários ou processos de recrutamento. Será necessário transformar a percepção social sobre essas carreiras.

"É digno o trabalho da construção civil. As pessoas sentem vergonha de dizer que são pedreiros, e isso é um grande desafio", afirma.

Para uma construtora que começou sua trajetória há quase seis décadas e hoje movimenta mais de R$ 500 milhões por ano, formar profissionais passou a ser tão importante quanto erguer novos empreendimentos.

"Acho que o grande desafio é conseguir comunicar que é uma função que agrega, que a pessoa consegue fazer carreira e receber um salário, assim como em outras profissões", conclui Bianca.