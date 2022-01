Escola oferece mais de 1 mil vagas de emprego na Irlanda

Entra ano e sai ano, morar fora do país ou fazer um intercâmbio costuma ser um dos sonhos de muitos brasileiros. A Seda College, escola de idiomas fundada pelo brasileiro Tiago Mascarenhas, em Dublin, na Irlanda, lançou a plataforma Seda Jobs Club. A plataforma tem uma parceria com empresas do país, em que vão ser oferecidas 1 mil vagas de emprego aos estudantes intercambistas.

Para Mascarenhas, um dos maiores desejos dos intercambistas é conseguir um trabalho para pagar os estudos e a moradia. Assim, a escola quer tentar facilitar a estadia deles.

O lançamento da plataforma acontece justamente num momento de reabertura do país, depois de mais de um ano com as fronteiras fechadas, sem poder receber estudantes estrangeiros.

As vagas disponíveis na Seda Jobs Club abrangem áreas como hotelaria, serviço, restaurantes, entre outras. Algumas demandam certa experiência e um nível mais elevado de inglês, outras são para quem precisa começar do zero.

Com a situação regular, o estudante que estiver matriculado em um curso com mais de 25 semanas pode se candidatar a empregos de até 20 horas semanais. O salário-mínimo é de 10,20 euros por hora. Ou seja, o estudante recebe mais de 800 euros por mês. Segundo a empresa, o valor costuma ser suficiente para pagar despesas com moradia, alimentação e transporte.

Os brasileiros também não precisam de visto prévio para entrar na Irlanda. Chegando ao país, os estudantes precisam apresentar documentos que comprovem sua matrícula em uma escola de inglês credenciada. O agente do aeroporto emite uma permissão temporária para que o intercambista emita seu visto em um escritório de imigração.

Quem tiver interesse em morar e trabalhar na Irlanda deve sair do Brasil já matriculado. No caso da Seda College, por exemplo, um curso de 25 semana custa em torno de R$ 14.900 e pode ser financiado em até 36x.

Mesmo pertencendo à Seda, o Seda Jobs Club não é uma exclusividade dos alunos da Seda College. Estudantes de outras escolas na Irlanda também poderão aplicar para as vagas disponíveis na plataforma. Os interessados devem buscar mais informações no site de empregos da escola.