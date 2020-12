Escola oferece 400 bolsas integrais para trabalhar com tecnologia

Quer mudar de carreira em 2021? A Digital House quer ajudar profissionais a entrar na área de tecnologia, que está com alta demanda devagas, e está oferecendo 400 bolsas de estudo integrais para cursos de carreiras digitais.

Com a pandemia, a escola precisou adaptar suas aulas para o online e os alunos escolhidos para as bolsas vão seguir no modelo. São vagas para os cursos de Marketing Digital, Desenvolvimento Web Full Stack, Data Analytics, Data Science, UX, Gestão de Produtos Digitais, Desenvolvimento Mobile Android e Desenvolvimento Mobile IOS.

Sem a limitação das aulas presenciais em São Paulo, Sebastian Mackinlay, cofundador e CEO da Digital House, conta que a migração para o online ajudou a expandir o público dos cursos e ajudar na mudança de carreira de profissionais em todo o Brasil.

“Com o ensino remoto, estamos oferecendo cursos com conteúdo ao vivo e assíncrono. Ainda focamos em trabalho em grupo, realizando de projetos e aprendizado na prática. Além de alunos de todos os estados, também temos professores de vários locais do Brasil”, comenta o CEO.

Uma outra boa notícia da empresa em 2020 foi a taxa de empregabilidade de alunos, que ficou acima de 90%. Quase todos os formados são contratados rapidamente após o término do curso. Ex-alunos também recebem o apoio de uma equipe de carreira da escola, que ajuda na busca de oportunidades e preparação para processos seletivos.

Quem procura por uma nova colocação deve ter se deparado com diversas oportunidades para desenvolvedores. Embora esses profissionais tenham alta demanda, todos os cursos oferecidos pela Digital House seguem tendências reais do mercado de trabalho.

“Vemos que a área de dados tem crescido muito, pois sua relevância tem crescido dentro das empresas. Na hora de mudança de carreira, temos alunos com conhecimento de front-end e que querem complementar sua especialidade ou ir para outras áreas. Mas a maioria dos alunos não é programador é está começando a aprender com a gente”, fala o CEO.

Os interessados devem preencher um formulário no site da escola e completar o teste de lógica até o dia 31 de janeiro. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, segundo grau completo e ser residente em qualquer cidade do Brasil.

E todo o processo de seleção será gratuito. Depois da primeira etapa, os selecionados terão entre os dias 4 e 23 de fevereiro para realizar um desafio online. A fase final será de entrevistas e as aulas começam em abril.

Confira mais informações e se inscreve nos cursos pelo site.