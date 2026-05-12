Escassez de talentos atinge 80% das empresas brasileiras, aponta pesquisa

O mercado de trabalho brasileiro enfrenta um desafio estrutural em 2026, segundo a pesquisa de Escassez de talentos 2026 da Manpower Group, o país registra um índice de 80% de dificuldade na contratação de profissionais qualificados, superando a média global.

Essa lacuna, antes vista como temporária, agora é um obstáculo permanente para o crescimento das organizações, especialmente em grandes corporações e nos setores de tecnologia.

A dificuldade central do mercado, segundo o estudo, é principalmente a falta de competências específicas. Atualmente, as empresas brasileiras relatam dificuldades para contratar mão de obra qualificada.

Aposta no reskilling

O levantamento detalha que o maior entrave não é a ausência de candidatos, mas o descompasso entre as habilidades exigidas e as competências oferecidas. Diante da escassez externa, as organizações brasileiras estão priorizando o desenvolvimento interno através de estratégias de requalificação.

Esse processo, também chamado de reskilling, consiste em treinar os atuais colaboradores para que aprendam novas funções técnicas, suprindo as necessidades tecnológicas sem depender exclusivamente de novas contratações no mercado.

A busca por talentos

A busca por talentos é outra faceta desse cenário de escassez. Um dos maiores desafios para os departamentos de recursos humanos é a dimensão do território nacional. Para Anamaíra, CEO do Na Prática, a distância geográfica também intensifica a dificuldade de recrutamento.

"O Brasil é gigante, os profissionais estão espalhados em todas as regiões e nem sempre a empresa tem a capacidade de chegar nessas regiões, se divulgar e atrair esse jovem talento", afirmou.

Além disso, para a executiva um profissional qualificado apresenta mais do que uma boa formação técnica, mas também soft skills e perfil de liderança: “Encontrar um candidato que vai ficar no longo prazo na empresa, tem muito a ver com o compartilhamento dos mesmos valores” ressaltou.

Talentos bem direcionados

Diante dessa barreira, iniciativas de pré-seleção nacional como a Conferência de Carreira do Na Prática ganham relevância. Na última edição o evento obteve mais de 10.800 inscritos, resultando em uma seleção de 955 candidatos de diferentes estados e cursos, que tiveram seus perfis encaminhados para as empresas participantes, mapeados por habilidades e fit cultural.

Ao direcionar talentos para organizações compatíveis com seus objetivos e valores, a Conferência contribui para processos seletivos mais assertivos e relações de trabalho mais sustentáveis no longo prazo.

Quer chegar aos talentos certos antes da concorrência? Cadastre sua empresa na Conferência de Carreira do Na Prática