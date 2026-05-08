A falta de fit cultural está acelerando pedidos de demissão — entenda o motivo

O estudo Randstad Employer Brand 2025 aponta que o mercado de trabalho atual no Brasil, está marcado por intenções de mudança de emprego. Esse cenário abre uma oportunidade estratégica para que as organizações consolidem políticas de retenção de longo prazo, deslocando o foco do salário para alinhamento de valores e o bem-estar.

Os dados do relatório revelam que a baixa motivação é o principal termômetro para a perda de talentos, 44% dos colaboradores se sentem desengajados e apresentam uma probabilidade de saída .

Nesse sentido, a retenção deixa de ser uma questão puramente financeira e passa a depender da capacidade da gestão em manter o profissional conectado aos objetivos do negócio. A desmotivação, muitas vezes silenciosa, atua como um um indicador antecipado de que o ciclo do colaborador na empresa está próximo do fim.

O impacto do fit cultural

A permanência de profissionais nas organizações depende, de forma crescente, de fatores emocionais e do alinhamento de valores. O reconhecimento e a valorização constante surgem como pilares essenciais para manter as equipes engajadas, a ausência desses elementos é uma das principais causas de desmotivação no trabalho.

Nesse cenário, o fit cultural se manifesta por meio de um ambiente saudável e colaborativo. A existência de um clima organizacional positivo é um diferencial decisivo para a manutenção de talentos, especialmente em setores onde a rotina operacional é mais intensa.

Quando o profissional se identifica com o cotidiano da empresa, o bem-estar passa a ser um critério central para a continuidade da carreira naquela instituição.

Cultura e carreira em sintonia

O estudo ressalta que o "fit" ideal varia conforme a faixa etária. Enquanto a Geração Z e os Millennials priorizam a progressão de carreira e a flexibilidade, as gerações mais experientes tendem a valorizar a segurança financeira e a solidez do negócio.

Essa diferença exige que os recrutadores adaptem o discurso e as ofertas de valor conforme o perfil do candidato. As organizações que conseguem comunicar seus ativos valores e oferecer estabilidade aumentam a segurança do colaborador.

A estratégia de retenção deve começar antes mesmo da contratação. O processo de recrutamento e seleção precisa atuar como um filtro em que a transparência sobre o dia a dia da operação é fundamental.

Conexão entre valores e talentos

Em um cenário em que o alinhamento cultural se tornou um fator decisivo para retenção de talentos, iniciativas que aproximam jovens profissionais e empresas com valores compatíveis ganham relevância no mercado.

A Conferência de Carreira do Na Prática surge nesse contexto como um ponto de encontro entre organizações e estudantes que buscam mais do que uma oportunidade de trabalho: procuram ambientes alinhados às suas expectativas de desenvolvimento, propósito e bem-estar.

O evento reúne jovens de alto potencial de diferentes regiões do país e atua como uma ponte estratégica entre empresas e candidatos que compartilham visões semelhantes sobre carreira, cultura organizacional e impacto profissional.

Ao direcionar talentos para organizações compatíveis com seus objetivos e valores, a Conferência contribui para processos seletivos mais assertivos e relações de trabalho mais sustentáveis no longo prazo.

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