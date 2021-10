Este verbo é o campeão de erros em e-mails e no WhatsApp

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Um dos erros mais presentes nas mídias sociais, nos e-mails e nos aplicativos de mensagem urgente está no verbo VIR. Em acordo ao padrão, na terceira pessoa do plural, no presente do indicativo, o acento circunflexo deve existir:

eu venho

tu vens

ele vem

nós vimos

vós vindes

eles vêm

Em situações comuns, como:

"Dois novos gerentes vêm a São Paulo, na próxima semana."

"Vêm a São Paulo dois novos gerentes, na próxima semana."

Com a inversão (verbo no início da sentença), é necessário ter mais atenção ainda à construção e à sua grafia.

VERBO TER E DERIVADOS

Os verbos derivados de TER (como conter, reter, deter) são merecedores da nossa atenção. Na 3ª pessoa do singular, essas formas verbais derivadas devem ser acentuadas graficamente:

contém, retém, detém

Na 3ª pessoa do plural, o acento gráfico deve ser o circunflexo:

contêm, retêm, detêm

Atenção às inversões, quando o verbo iniciar a estrutura principalmente:

"Contêm todas as normas estes documentos."

Na ordem direta, encontra-se a sentença:

"Estes documentos contêm todas as normas."

Por isso, é fundamental revisar a mensagem, o e-mail, o documento, para não deixar escapar um possível deslize.

DIOGO ARRAIS

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

