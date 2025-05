Era da hiperpersonalização transforma o marketing B2B e exige nova postura dos profissionais

Dados recentes do relatório State of the Connected Customer, da Salesforce, revelam que 76% dos compradores B2B esperam que as empresas compreendam suas necessidades antes mesmo de qualquer interação direta.

Essa expectativa dos clientes impõe um novo ritmo às estratégias de marketing, que agora precisam ser hiperpersonalizadas — isto é, altamente direcionadas, relevantes e baseadas em dados reais de comportamento e preferências.

Dados como motor das decisões estratégicas

A personalização se tornou uma habilidade essencial para quem atua no marketing B2B. E não se trata apenas de citar o nome do lead no e-mail — é preciso oferecer conteúdo relevante, no momento exato e com a linguagem adequada para captar a atenção do público-alvo.

O domínio dessas práticas transforma-se em uma vantagem competitiva para os profissionais da área.

Em vez de atuar como meros produtores de conteúdo genérico, os especialistas em marketing são hoje cobrados por estratégias orientadas a dados, análises de comportamento e segmentações refinadas.

A personalização não é mais um diferencial — é um requisito básico para a performance.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Oportunidade de crescimento profissional

Para os profissionais de marketing, esse movimento representa não só uma transformação na forma de trabalhar, mas também uma grande oportunidade de crescimento na carreira.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Aqueles que dominam a personalização, sabem interpretar dados e criar conexões reais com o público estão mais preparados para assumir posições estratégicas dentro das empresas. Mais do que isso, estão moldando o futuro da comunicação corporativa.

A mensagem única para todos já não tem espaço — o que conta agora é a capacidade de entregar a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo. E os profissionais que entenderem isso estarão um passo à frente.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.