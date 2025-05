Esqueça o café: veja 4 maneiras comprovadas para combater o cansaço mental e aumentar a sua energia

Às 14h em ponto, a produtividade costuma despencar. A tela do computador parece encarar de volta e o cérebro dá sinais claros de exaustão. Essa sensação é familiar para muitos líderes, inclusive para Peter Economy, colunista da Inc Magazine, que compartilhou cinco formas práticas de combater a fadiga cerebral e manter o foco mesmo nas jornadas mais intensas.

“Tenho quase certeza de que os humanos não evoluíram para sustentar uma concentração intensa por mais de uma ou duas horas”, afirma Economy.

Por isso, desenvolver estratégias para preservar a saúde mental ao longo do expediente tem se tornado uma competência essencial para quem lidera equipes, projetos e negócios.

Por R$ 37, este treinamento ensina as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro

Mexa o corpo, desbloqueie a mente

Entre os recursos mais eficazes está o movimento físico como reinício mental. Economy destaca que, quando o cérebro começa a dar sinais de lentidão, o ideal é parar de forçar a mente e movimentar o corpo.

Uma caminhada de 10 minutos, alongamentos ou até polichinelos podem ser suficientes para levar mais oxigênio ao cérebro e restaurar o foco. Pequenas pausas físicas, portanto, tornam-se aliadas da alta performance — principalmente em cargos que exigem decisões rápidas e estratégicas.

ÚLTIMAS VAGAS: não perca a chance de se juntar aos líderes do amanhã no Pré-MBA em Liderança da Saint Paul + EXAME. Inscreva-se aqui por R$ 37.

Gratidão como ferramenta de performance

Outro ponto citado pelo especialista é a prática da gratidão. Em momentos de cansaço extremo, refletir sobre aspectos positivos da vida pessoal ou profissional pode atuar como um “atalho” emocional para restaurar o equilíbrio interno.

Em vez de forçar produtividade a qualquer custo, reconhecer o que funciona e o que traz satisfação pode renovar o engajamento. Para líderes, essa prática também ajuda a manter uma postura positiva e inspiradora diante das equipes.

Alegria instantânea para virar o jogo

A busca por pequenas fontes de alegria — como assistir a vídeos engraçados ou tocar um instrumento musical — aparece como uma terceira tática.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga por apenas R$ 37

Embora possa parecer trivial, o estímulo a emoções positivas tem impacto direto na flexibilidade cognitiva, ampliando a capacidade de análise e resolução de problemas. Em ambientes corporativos onde a pressão é constante, permitir momentos de leveza pode ser o diferencial entre um gestor esgotado e um líder criativo.

Conecte suas tarefas ao propósito

Mas nem todas as tarefas são inspiradoras. Ao lidar com atividades repetitivas ou entediantes, Economy recomenda buscar o elo entre a tarefa e os objetivos de longo prazo. Qual o impacto real daquele relatório? De que forma aquele e-mail contribui para uma meta maior?

Para quem ocupa posições de liderança, manter o propósito em mente é essencial para não se perder em demandas operacionais e perder a clareza estratégica.

Curso da Saint Paul sobre liderança está com vagas abertas

Para encabeçar as novas demandas do mercado, as empresas estão procurando líderes mais completos –com habilidades técnicas, humanas e estratégicas de alta performance.

De olho nessa necessidade, a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, se juntou à EXAME para oferecer o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento de quatro aulas virtuais que ensina as habilidades para ser um líder mais humano e que entrega melhores resultados.

Ao longo de três horas de conteúdo, os alunos vão descobrir o perfil do líder mais procurado pelas empresas, as habilidades mais importantes que o mercado exige e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Resumindo: os participantes recebem um ‘mapa da mina’ para alcançar sucesso como líderes. Tudo isso por apenas R$ 37. Outra boa notícia é que todos que acompanharem até o final receberão um certificado de conclusão, com assinatura da Saint Paul, que pode ser incluído no currículo e no LinkedIn.

Para garantir sua vaga antes que elas acabem, clique aqui ou no botão abaixo.

EU QUERO APRENDER COM A SAINT PAUL A SER UM LÍDER MAIS COMPLETO