Epson abre inscrições para seu programa de estágio no Brasil

A japonesa Epson, uma das maiores empresas de impressão e projeção de imagens do mundo, anuncia que está com vagas de estágio abertas para suas operações em São Paulo.

A empresa está com oportunidades para carreiras relacionadas a TI, produtos, operações, vendas, suporte técnico e finanças. Os candidatos aprovados seguirão uma trilha de capacitação comportamental e técnica ao longo do período do estágio, de até 2 anos, em que terão contato direto com lideranças executivas e a responsabilidade de desenvolver um projeto relevante para a empresa.

O processo seletivo inclui as etapas de teste de conhecimentos online, além de um painel e entrevistas presenciais, que serão todas realizadas em um único dia. Os estudantes que queiram se candidatar devem estar cursando o ensino superior preferencialmente em Engenharias Elétrica, Eletrônica, Mecatrônica, Produção, Tecnologia da Informação, além de cursos como, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Comércio exterior, Marketing e Publicidade e Propaganda.

A sede da Epson fica em Barueri (SP) e inclui o escritório corporativo da empresa no país, além da fábrica de multifuncionais EcoTank -sendo a única linha de produção deste tipo de equipamento situada fora da Ásia. A empresa também possui um espaço de experimentação chamado Solutions Center, aberto à visitação pública e primeiro espaço da Epson na América Latina a conter as principais inovações industriais em tecnologias

de impressão.

A Gerente Senior de Recursos Humanos da Epson no Brasil, Camila Vasques, destaca que, em média, 60% dos participantes do programa são efetivados para exercerem cargos profissionais na Epson após o período de dois anos, ou até antes do final do estágio. O resultado positivo, segundo ela, é consequência direta da metodologia

aplicada ao estágio, que foca no desenvolvimento profissional e individual a cada estagiário, gera oportunidades para o conhecimento de outras áreas da empresa - independentemente da carreira escolhida ao ingressar no programa.

“O programa de estágio da Epson proporciona experiências reais, com grandes desafios e responsabilidades, em que o estagiário poderá aprender e se desenvolver na prática, trabalhando em uma das multinacionais mais inovadoras do mundo, que tem forte presença no Brasil e equipe executiva com as lideranças entre as mais qualificadas em suas áreas de atuação”, diz a gerente.

O salário de um estagiário da Epson é de R$ 1700 por mês durante seu primeiro ano de estágio e passa a ser R$ 1900 durante o segundo ano. Dentre os benefícios, a empresa oferece assistência médica e odontológica SulAmérica; Seguro de vida; Vale transporte; Vale alimentação; Ajuda de custo home office e horário flexível.

Como se inscrever no estágio da Epson

Os estudantes que gostaram da oportunidade de trabalhar na multinacional Epson devem realizar as inscrições através do site oficial de contratação da empresa. As inscrições vão até o dia 29 de setembro.

