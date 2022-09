Conheça a empresa que prepara jovens para futuros cargos de liderança em grandes empresas no Brasil

Em todo momento de entrada de uma nova geração de jovens no mercado de trabalho há uma apreensão em termos de futuro de carreira e projeção, seja entre esses jovens recém-inseridos no mercado de trabalho ainda sem muita experiência, seja para os profissionais mais velhos e com mais bagagem profissional que devem preparar o terreno para a chegada desses novos profissionais .

Enquanto empresas buscam adaptações para cooptar mais jovens e outras procuram formas de reter talentos com potencial, existe uma outra preocupação na mente de boa parte dos executivos do mercado: como treinar e preparar esses jovens para cargos de liderança.

Foi com base nessa problemática que a consultoria Wisnet criou a Lyga, a nova frente do grupo de consultoria profissional focada exclusivamente no preparo, treinamento e mentoria para jovens que buscam ascender a cargos de liderança e, no futuro, tornarem-se executivos de grandes empresas do Brasil.

Empresa criada 'dentro de casa'

Capitaneada pelos seus co-fundadores Luciano Albuquerque e Airam Corrêa, a Lyga chega como uma empresa separada da Wisnet e com um propósito próprio e busca solucionar um problema que clientes da consultoria já apontavam: a falta de preparo de jovens para assumir cargos mais desafiadores e posições de liderança efetiva.

"Dentro da Wisnet, tínhamos a intuição que poderíamos ir a um lugar novo. Dentro do segmento de liderança, a Wisnet sempre foi essa referência, executivos das grandes empresas do Brasil passaram com a gente, mas percebemos que poderíamos aplicar nossas técnicas em uma juventude que apresentava características distintas do que o mercado procurava", explica Airam, co-fundador da Lyga e também sócio da Wisnet.

A Lyga é, de certa forma, uma parte final de um projeto que começou com o Startup School, projeto da Wisnet em parceria com o Itaú, que oferecia um programa com foco no treinamento de lideranças para jovens - a ideia que viria a se tornar a Lyga alguns anos mais tarde.

O programa, ainda que incipiente, despertou a atenção dos RHs de outras empresas e rapidamente se expandiu. Essa rápida aceitação do mercado despertou na Wisnet a ideia de fidelizar o projeto em uma empresa separada.

Com um investimento de R$ 2 milhões e com a missão de impactar cerca de 25 mil jovens América do Sul, Ásia e Europa até 2025, a Lyga coloca a Wisnet no setor de mentoria e consultoria voltado para jovens.

Formando a geração de futuros líderes

Segundo os co-fundadores, é perceptível que essa nova geração de trabalhadores, jovens de 19 a 27 anos, possuem anseios e objetivos diferentes que a geração passada tinha quando ingressou no mercado de trabalho.

"As referencias sobre a juventude mudaram. Os jovens de hoje possuem outros exemplos e sonhos. A epítome do sucesso, que já foi aquele banker de Wall Street , hoje já não é mais onde muitos jovens querem chegar. E os líderes de hoje precisam desse entendimento", argumenta Airam.

Airam destaca, por exemplo, que a forma de tratar aspectos internos e a própria velocidade e eficiência das estruturas e processos internos da empresa pode acabar por se distanciar daquilo que jovens podem procurar em uma empresa.

"Vimos um necessidade, que observamos desde o início, da liderança abrir espaço para que esse jovem consiga criar, pensando no seu próprio futuro, para que ele possa experimentar. É ideal que o jovem possa ter esse tempo para criar", complementa Luciano.

Na prática, a Lyga age junto a todos os atores dentro da formação do jovem para um futuro cargo de liderança: o próprio jovem, o RH da companhia e suas lideranças imediatas. Através de profissionais internos e externos, a Lyga uma mentoria com foco no desenvolvimento individualizado e prático das skills mais desejadas pelo futuro.

Outro foco da mentoria da Lyga é que esse jovem seja capaz de desenvolver uma real concepção de liderança, trabalhando em projetos reais e próprios de negócios que aprofundem suas habilidades práticas da carreira e seus atributos sociais.

Ainda de acordo com Luciano, é fundamental que as lideranças diretas desses jovens participem da sua mentoria, já que esses líderes de hoje ainda possuem muito a ensinar e são muito importantes na hora do jovem se sentir realizado no próprio trabalho.

"Muitas vezes, quando o jovem acaba querendo sair da empresa, é por ima má liderança direta, seja por conta de um líder que não abre espaço para outras ideias, que não se mostra presente no dia-a-dia, que não o desafia com projetos interessantes e, principalmente, que não compreende em sua complexidade o papel da juventude em uma grande empresa", explica o co-fundador.

A Lyga trabalha com a lógica de possuir mentores específicos, que são chamados de Anfitriões, que serão os maiores responsáveis por toda a mentoria daquele jovem e mantém contato direto com a empresa que solicitou o treinamento.

Do outro lado, a Lyga conta com uma série de outros profissionais que, ocasionalmente, são chamados de forma mais pontual para trazerem olhares externos. Dentro desses convidados, a Lyga abre espaço para que outros jovens de sucesso e jovens empreendedores possam conversar e passar suas experiências para os jovens alunos da Lyga.

A empresa chega mercado com grandes clientes oriundos do portfólio da Wisnet, como Alpargatas, Bradesco e Itaú, e os seus co-fundadores entendem que o ecossistema dos seus produtos e suas trilhas de aprendizado oferecida pela mentoria assertiva da Lyga pode transformar a geração de hoje nos futuros líderes do amanhã

"As pessoas mais novas possuem essa alta exposição a informações e recursos diversos, e isso dá uma sensação de que tudo é possível, e em um cenário de escolhas infinitas, existe muita ansiedade", explica Airam. "Vemos a juventude caindo em um niilismo, uma inação, frente aos desafios passados a ele e sobre sua própria carreira. Estamos aqui para que esse jovem possa materializar sua visão de futuro", finaliza o executivo.

