Geração Z prioriza aprendizagem e desenvolvimento ao escolher emprego

Por Diego Cidade, fundador da Academia do Universitário

Qual é o plano de carreira oferecido para o estagiário na sua empresa? Você sabe o que ele considera importante profissionalmente? Se ainda há dúvidas na resposta a estas perguntas, preciso te fazer um alerta: a sua empresa pode estar no processo de tornar-se obsoleta, tendo em vista que os jovens Z, quando não compreendidos, não hesitam em buscar novas oportunidades.

De acordo com pesquisa realizada pela Deloitte, 40% desses jovens gostariam de sair de seus empregos nos próximos dois anos.

Em um cenário no qual 70% da geração Z busca vagas em companhias com programas de desenvolvimento estruturados, fica fácil entender se as organizações estão alinhadas com as demandas deste grupo, que já representa 30% da força de trabalho.

Em pesquisa realizada pelo Creditas, 48% dos entrevistados relataram que a possibilidade de crescimento e plano de cargos é o fator mais importante ao participar de um processo seletivo e escolher uma empresa para trabalhar.

Importante destacar que esse avanço é factível se o estagiário está se desenvolvendo, e o mesmo só se desenvolve se estiver em um ambiente que incentive e proporcione facilitadores para adesão desse modelo mental. Como exemplo, estar inserido em uma cultura forte de capacitação com benefícios, parcerias e gamificação é capaz de gerar impactos positivos na rotina do jovem Z.

Pensando nisso, na Academia do Universitário possuímos um produto totalmente focado no desenvolvimento do estagiário, com alta demanda de clientes: a jornada da efetivação. Ela consiste em acesso exclusivo a conteúdos produzidos para capacitação, mentores de diversas áreas e ainda utiliza da estratégia de gamificação como incentivo para o jovem continuar engajado em seu desenvolvimento.

Em 2022, 60% dos estagiários que responderam à pesquisa sobre a Jornada da Efetivação, receberam bons feedbacks dos gestores após iniciarem na Trilha. Por isso, invista em artifícios que fomentem a cultura de desenvolvimento dentro da empresa.

Os primeiros passos podem ser sutis, por exemplo, incentive que seu colaborador busque capacitações para o seu crescimento pessoal e profissional, facilite esse caminho, dê abertura para que ele utilize o tempo de expediente para isso, afinal, o resultado irá refletir, de uma forma ou de outra, na empresa.

Dica de capacitação gratuita para os estagiários:

O Dia do Estudante, que acontece em 11 de agosto, será comemorado com evento gratuito com foco em desenvolvimento pessoal e profissional na faculdade.

O evento realizado pela Academia do Universitário em parceria com a Estácio tem intenção de conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho, e que podem, pela sua experiência, auxiliá-los em temas relacionados a capacitação, soft skills e gestão de tempo.

Convidados confirmados: Gabriela Amâncio, Tech Sourcer Global – Nubank; Mira Noronha, Global Talent Acquisition Manager – Vale; Lucas Fonseca, HR Business Partner – TikTok; Gabriela Arroyo, Research Supervisor – The Wall Disney Company.

Para mais informações e inscrição, acesse o site.

