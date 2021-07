Empresas e startups têm mais de 1.000 vagas de emprego; veja lista

Apesar do momento delicado pelo qual a economia brasileira ainda passa durante a pandemia, com desemprego em alta, alguns setores têm demonstrado apetite para contratação de funcionários. As startups e as empresas da área de tecnologia são as que mais tem crescido nos últimos anos. Veja abaixo uma lista de empresas que têm vagas de emprego abertas.

Hilab

A healthtech especialista em exames laboratoriais remotos anuncia a abertura de 100 vagas de emprego para as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Manaus. A maior parte das vagas são para o departamento de sucesso do cliente da empresa, mas a startup também conta com posições nos setores de marketing e no time de tecnologia. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial. Veja as vagas aqui.

Lalamove

A Lalamove é uma plataforma online que conecta usuários e empresas a motoristas parceiros com carretos, utilitários, carros e motocicletas próprios. Ao todo são 30 vagas abertas nas áreas de marketing, finanças, operações, customer success e vendas. As inscrições podem ser feitas neste site.

Divibank

A Divibank é uma fintech localizada em São Paulo que tem o objetivo de providenciar capital para PMEs e startups. A startup trabalha com o modelo de revenue sharing e proposta de smart money. A empresa está com quatro vagas de engenheiros de software de todos os níveis. A Divibank procura pessoas com boa atitude e vontade de construir uma empresa fora de série e oferece seguro de saúde e dental, férias flexíveis, oportunidade de ter uma participação na empresa e horário de trabalho flexível. Os currículos podem ser enviados para o e-mail vagas@divibank.co

NZN

A NZN é um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação online e está com vagas abertas para as posições de Analista de Marketing Digital PL, Analista de SEO Pleno, Assistente de Customer Success, Editor(a) de Conteúdo SEO Jr. Os locais de trabalho são em Curitiba e São Paulo, mas todas as vagas anunciadas são para trabalho remoto. Os candidatos podem se inscrever por este link.

KingHost

A KingHost, empresa de soluções digitais, sediada em Porto Alegre (RS), está buscando profissionais de todas as regiões do Brasil para as seguintes posições: Coordenador Financeiro e Contábil, Analista de Desenvolvimento PL, Estágio de Suporte Técnico N1 - Foco Diversidade, Estágio de Suporte Técnico N1, Gerente de Atendimento, Analista de Infraestrutura de Hosting PL - E-mails, Estágio de Design, Assistente de Marketing, Analista de Conteúdo JR.

Os interessados devem estar alinhados com as skills de cada vaga e com o propósito da empresa. Os currículos devem ser enviados para o e-mail talentos@kinghost.com.br

Matera

Fundada em 1987, a Matera é uma empresa de tecnologia, que oferece soluções de core banking, meios de pagamentos e gestão de riscos. Além dos bancos tradicionais e digitais, possui clientes nos segmentos de fintechs, varejo e demais instituições financeiras.

A companhia está com 80 vagas abertas em áreas como operação, projetos, tecnologia e muito mais. Para conferir, acesse este link.

Contabilizei

A Contabilizei é um escritório de contabilidade pioneiro em digitalizar os processos contábeis. Com o objetivo de oferecer mais praticidade, transparência e economia para micro e pequenos empreendedores e profissionais liberais, o escritório simplificou diversos processos e rotinas. Neste ano, a empresa foi certificada pelo GPTW, um dos mais importantes rankings de empresas no Brasil. Confira as mais de 80 vagas disponíveis neste link.

Squid

A Squid , empresa líder em marketing de influência e comunidades do Brasil, está com 25 vagas abertas para as áreas de Marketing, Tecnologia, Produto, Comercial e Customer Success. A empresa, que dobrou de tamanho no último ano, oferece contratação CLT e benefícios como VR, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro Saúde, Auxílio home-office, Netflix e Spotify (grátis), premiação trimestral por alcance de metas, entre outros. A empresa também tem um banco de talentos para aqueles que desejam estar no radar para futuras posições abertas. Para quem quiser se inscrever, basta acessar o site de carreiras da empresa.

Zul+

O Zul+ , principal autotech da América Latina, está com uma vaga aberta para engenheiro de software. A companhia oferece trabalho no sistema home office, salário compatível com o mercado e outros benefícios. Os interessados devem se inscrever pelo site.

BizCapital

A BizCapital , fintech que oferece soluções financeiras para micro e pequenas empresas, está com 9 vagas abertas, sendo três para trabalho presencial no Rio de Janeiro (Analista de BackOffice, Especialista de Marketing de Performance e Estagiário de Analytics) e seis para trabalho híbrido, variando entre São Paulo ou Rio de Janeiro e remoto (Analista de Compliance, Analista de Funding e Investor Relations, Banco de Talentos - exclusivo PCD - Banco de Talentos, Desenvolvedor, Estagiário de Funding e Investor Relation). Os interessados devem se candidatar pelo site.

Adventures

A Adventures - primeira Brandtech da América Latina e uma das mais promissoras startups do país, que está construindo o maior ecossistema de marcas nativas digitais, está com 20 vagas abertas. Entre as áreas disponíveis estão Talent attraction supervisor, Project Manager, Supervisor Financeiro, Media Buyer, Media Supervisor, Strategy Supervisor, Strategy Manager, Account Manager, Designer e Marketing Consultant. No site também é possível cadastrar o currículo no Banco de Talentos da empresa. Acesse o site.

Genera

A Genera , laboratório especializado em genômica pessoal, está com 2 vagas em diferentes áreas abertas para a cidade de São Paulo. Os requisitos básicos variam de acordo com cada uma. Os cargos disponíveis são Coordenador(a) de Marketing (1 vaga) e Product Owner (1 vaga). As vagas são todas no regime CLT, no modelo remoto de home office e oferecem benefícios como VR, VA, clube de vantagens UAU, Gympass, convênio com farmácia, convênio médico e odontológico e PPR. Para participar do processo seletivo para a vaga de Product Owner, basta enviar um e-mail para rh-genera@dasa.com.br, com o assunto "PO Genera".

Bild Desenvolvimento Imobiliário

Fundada em 2007, a Bild Desenvolvimento Imobiliário é uma incorporadora e construtora reconhecida pela capacidade de identificar grandes oportunidades no mercado imobiliário. A empresa está com vagas abertas para as áreas comercial, marketing, recursos humanos, engenharia, entre outras, com regime CLT e estágio nas cidades de Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba, Franca, Piracicaba, Marília, Araraquara, São José do Rio Preto, Uberaba e Uberlândia. Os interessados em participar do processo seletivo podem se candidatar pelo link.

Vitta Residencial Incorporadora e Construtora

A Vitta Residencial atua na prospecção de novos negócios, desenvolvimento de produtos, aprovação, marketing, lançamentos e comercialização, está com vagas abertas para diversas áreas em diferentes regiões do Estado de São Paulo, entre elas posições nos setores de telemarketing, vendas e prospecção. Os interessados em participar dos processos seletivos podem se candidatar no link .

Blu

A Blu , fintech pioneira no desenvolvimento de soluções de gestão de recebíveis de cartão de crédito, possui hoje 30 vagas abertas nas áreas de Tecnologia, Financeiro, Marketing e Design e tem planos para expandir ainda mais seu time nos próximos meses. A contratação é CLT e possui uma série de benefícios, como vale alimentação e refeição, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio internet, entre outros. As oportunidades são no regime home office e aceitam candidaturas de todo o Brasil. Mais informações podem ser encontradas na plataforma da empresa disponível no site.

SysMap

A SysMap é uma empresa brasileira fundada em 1999 que desenvolve soluções de software e CRM, oferecendo serviços especializados de TI, integração de sistemas e transformação digital. Possui atualmente mais de 200 vagas abertas, sendo muitas delas para a área de Salesforce, para diversos perfis, como desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity. As oportunidades também abrangem as áreas de dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, executivos de negócios, entre outras. As vagas são, na maioria, para trabalhar remotamente, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mais informações no site.

OmniChat

A OmniChat , startup que triplicou de tamanho em 2020 com sua plataforma de chat-commerce, continua crescendo e possui mais de 40 vagas de emprego. Os cargos são variados, em diversas áreas como Tecnologia, Produto e Marketing. O trabalho é remoto e permite a candidatura de qualquer pessoa no Brasil e no mundo. Para se candidatar, o profissional deve fazer seu cadastro no site.

Pmweb

A Pmweb , empresa de serviços e tecnologia para marketing e CRM, tem mais de 70 oportunidades para trabalhar em São Paulo (SP) ou em Porto Alegre (RS), com posições remotas e de estágio. Entre os principais cargos estão Analista de Business Intelligence, Analista de Campanhas Digitais - nas áreas de Oracle Responsys e Salesforce Marketing Cloud, Analista de Sucesso do Cliente (Hotels), Analista de Suporte, Data Analyst, Data Engineer PL, UX / UI Designer, entre outras. Há possibilidade de estágio e vagas PCD. As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas no site Pmweb.

Teladoc Health

A líder mundial em telemedicina, a Teladoc Health está com oito vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: Quality Analyst; Developer Analyst Jr; Senior Developer Specialist - front e backend; software analyst pleno; operations manager e IT Help Desk. Os candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

Winnin

A Winnin, startup martech que utiliza dados e inteligência artificial para o marketing de empresas, está com dez vagas abertas para os cargos: Pessoa Estagiária de Gente & Cultura; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Visual Designer Pl (remote job); Product Designer UI (remote job); Product Designer UX (remote job); Information Security Analyst (remote job); Customer Success Analyst (remote job); Product Owner (remote job); Analista Financeiro Jr; Backend (remote job). Os interessados podem se candidatar através deste link.

Laura

A Laura , startup que utiliza a Inteligência Artificial para a democratização da saúde, está com 10 vagas abertas em Curitiba (PR). Dentre as oportunidades, há cargos de especialista em DevOps e supervisor de SDR. Já as demais são para analistas em diversas áreas como Customer Success, Full Stack Developer, Mobile Developer, Engenheiro de Machine Learning, Customer Service, Desenvolver de Python, Vendas e Analista de Segurança. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Grupo Tapps

O Grupo Tapps está com 9 vagas de emprego abertas para a Tapps Games , Tapps Ventures e Venturion (estúdio de experiências imersivas). Para a Tapps Games, as vagas são Analistas de Projetos I e II, Coordenador (a) de Desenvolvimento de Jogos, Desenvolvedor (a) de Jogos II e III, Game Designer II, Game Producer, Tech Artist III e Head de Growth. Já para a Tapps Ventures e Venturion, as possibilidades são para Innovation Tech Lead e Executivo de Contas, respectivamente. Aqueles que tiverem interesse, devem se candidatar por meio do site.

Apto

O Apto , plataforma que conecta potenciais compradores de imóveis novos a construtoras e empreendimentos em todo o Brasil, está com 3 vagas em aberto para a área de Customer. As vagas são: Sales Development Representative (SDR), Closer (Inside Sales) e Coordenador de Inside Sales. Todas as vagas são CLT, com benefícios, e o colaborador pode optar pelo trabalho remoto, semi-presencial (híbrido) ou presencial na sede da empresa, localizada em São Paulo. Para se candidatar basta entrar no site de carreiras do Apto e enviar o currículo para o e-mail indicado.

Claranet

A Claranet , multinacional de tecnologia, está com 11 vagas abertas, todas para regime de contratação efetivo, em Barueri (SP). As oportunidades são no modelo híbrido, que varia entre trabalho presencial e remoto. As vagas são para diversos cargos e níveis, com destaque para Devops, Arquiteto de Soluções, Coord. De projetos de Infraestrutura, Data Engineer. As candidaturas podem ser feitas pelo site da empresa.

Facily

A Facily , primeira plataforma de social commerce da América Latina, está com mais de 50 vagas abertas para diversas áreas e regiões do país, em sistema de home office. Todas são regime CLT e contam também com benefícios. As oportunidades são para as áreas de Fiscal, Comercial, Jurídico, Logística e Produto e Desenvolvimento. Para se candidatar basta ir no site da empresa.

Xerpay

O Xerpay, plano de saúde financeira que oferece aos colaboradores mais organização, controle e economia sobre seu salário - com o acesso instantâneo ao salário dos dias trabalhados e 13º - está com 11 vagas abertas. São diversas áreas com oportunidades como no setor de Vendas, Engenharia e Design. A maioria das vagas se concentra em São Paulo, mas a empresa ainda trabalha de forma remota. Para realizar a inscrição basta acessar este link.

FortBrasil

A FortBrasil , fintech de serviço e soluções financeiras, está com 22 vagas abertas para atuação remota em diversas áreas, como Promotor e Supervisor Comercial, Estagiário de Compliance, Analista de Infra Cloud, Desenvolvedor Full Stack, dentre outras. As oportunidades são para diversos estados e o regime de contratação é CLT. Os candidatos podem acessar este link para se candidatar.

Ativy

A Ativy , ecossistema de empresas de tecnologia integrada, está com 14 vagas em regime CLT e estágios abertos para as áreas de gente & cultura, comercial, e tecnologia. Alguns dos cargos a serem preenchidos são de Analista de Monitoramento, Analista de Suporte Sênior e Pleno, Desenvolvedor mobile, back e front end, entre outros. Para ter acesso a todas as vagas os interessados podem se inscrever neste link .

BitcoinTrade

A BitcoinTrade , corretora brasileira de criptomoedas, anuncia 6 novas oportunidades para a região de São Paulo. Dentre as vagas, os cargos variam de SEO a Desenvolvedor de Fullstack. Para acessar estas e outras opções, entre no perfil do LinkedIn da empresa.

Pier

A Pier , primeira seguradora brasileira a usar inteligência artificial para que todas as pessoas possam proteger seus bens com preço justo e sem burocracia, está com 11 vagas em aberto, sendo a maioria remota, para as áreas de RH, finanças, experiência do cliente, produto e tecnologia. Dentre os cargos, destaque para as funções de Engenheiro de Software, Gerente de Produto e Recrutador. Entenda como funciona a cultura da empresa e todos os benefícios, acessando o site: https://www.pier.digital/carreiras. Para conferir essas e inúmeras outras vagas, consulte o link.

Intelipost

A Intelipost , plataforma líder em gestão de fretes no Brasil, está com 18 vagas em regime CLT abertas para as áreas de atendimento, operações, comercial, e tecnológica. Alguns dos cargos a serem preenchidos são de Analista de Dados, Analista de Operações Sênior e Júnior, Designer de Produtos, Engenheiro de dados, Desenvolvedor Java backend, entre outros. Para ter acesso a todas as vagas os interessados podem se inscrever neste link .

Invillia

A Invillia , multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, está com 37 vagas em regime CLT abertas para a área de tecnologia. A maioria dos cargos são para desenvolvedores, de vários segmentos e de vários níveis de conhecimento, como Desenvolvedor Python, Java, IOS, Mobile; mas há vagas para Cibersegurança, Infraestrutura, Designer UX/UI, DevOps, entre outros.Para ter acesso a todas as vagas os interessados podem se inscrever neste link e para o Programa de Estágio, acesse este link.

NOMAH

A NOMAH, startup que oferece gestão de ativos imobiliários, transformando espaços, potencializando investimentos e oferecendo experiências de conforto em locações flexíveis, está com 8 vagas abertas, com posições que vão desde Orçamentista e Analista Sênior Contábil e Fiscal a Estagiário(a) de Inteligência de Mercado e Data Analyst . Para saber mais sobre os requisitos das vagas e se candidatar, acesse o LinkedIn da empresa.

Grupo Brinox

O Grupo Brinox, detentor das marcas Coza, Haus Concept e Brinox, está com diversas oportunidades de emprego para atuação em Caxias do Sul (RS), Linhares (ES) e São Paulo (SP).São mais de 60 vagas de vendedor, abastecedor de produção, assistente administrativo, entre outros. Os interessados podem se inscrever no site da empresa.

WeClever

A WeClever, primeira plataforma de engajamento por meio de atendimento humanizado para ajudar empresas na conversão de clientes, tem diversas vagas para parceiros de venda e uma específica para a área de tecnologia, para desenvolvedor full stack. Todas as vagas são destinadas ao trabalho remoto e podem ser preenchidas por profissionais de qualquer região. Os interessados podem se cadastrar neste link.

Suthub

A Suthub , plataforma de distribuição digital de seguros presente nos sistemas das mais importantes seguradoras do Brasil, pioneira nas Américas por integrar seguradoras e assistências, meios de pagamento, corretoras e canais, através de um hub de APIs tem vaga aberta para Desenvolvedor Back End. A vaga é totalmente em trabalho remoto e podem se inscrever candidatos de todas as localidades. Os interessados podem encaminhar currículo para rh@suthub.com .

Liqi

A plataforma de tokenização de ativos Liqi , anuncia 6 novas vagas, todas remotas. Os cargos variam entre Assistente Administrativo, Desenvolvedor Back-end Sr, Desenvolvedor Back-end Sr, Desenvolvedor Front-end Sr, Analista de Compliance e Designer de Produto/UIX. Para se candidatar e saber mais informações sobre as oportunidades, os interessados deverão mandar o currículo para o e-mail daniel@liqi.com.br.

AgileProcess

A AgileProcess , empresa de tecnologia para logística, que ajuda a deixar o processo mais eficiente do início ao fim, está com 4 vagas em regime CLT e remotas abertas. Os cargos a serem preenchidos são Analista de Ecossistema , Engenheiro de implementação , Engenheiro Java Backend e Engenheiro Mobile . Para ter acesso a todas as vagas os interessados podem se inscrever neste link.

3778

Uma das principais healthtechs do país, o Grupo 3778 - que conta com as marcas Imtep, Teg Saúde, Implus Care e 3778 -, está com 73 vagas abertas na área da saúde, sendo 23 para Médico do Trabalho, 14 para Enfermeiro do Trabalho e 12 para Técnico de Enfermagem. Para estas, a inscrição deve ser feita neste link . As outras 5 vagas restantes são para a área administrativa e técnica, sendo um Data Engineer e um Desenvolvedor de Software, com inscrições aqui .