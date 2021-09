Empresa de energia abre programa de trainee com salário de R$ 6.500

A ISA CTEEP, transmissora privada de energia elétrica, abriu nesta sexta-feira, 9, inscrições para o seu programa de trainee. As vagas aceitam recém-formados dos cursos de engenharia, economia ou administração e oferecem salário de 6.500 reais.

O objetivo do programa é fortalecer o pool de talentos da companhia, que possam assumir posições-chave e estratégicas num curto período e acelerar a carreira desses profissionais.

Além do salário de 6.500 reais, o programa oferece vales refeição e alimentação, assistências médica e odontológica, PLR coletivo e individual, previdência privada, gratificação de férias, auxílio-creche e Gympass.

“Estamos em busca de talentos que sejam agentes de transformação e que estejam em busca do mesmo propósito da empresa, que é gerar valor sustentável à sociedade. São profissionais que já viveram desafios e que têm potencial para liderança”, explica Cristiane Chitero, diretora de talento organizacional da ISA CTEEP.

Ao todo, são cinco vagas para atuação no estado de São Paulo. Para concorrer ao processo é necessário que o profissional tem experiência de dois a três anos e desejável inglês ou espanhol avançado.

Após a triagem dos currículos, serão realizadas novas avaliações online e entrevista final. O resultado será divulgado o dia 1º de dezembro.

A previsão para o início do trainee é em janeiro de 2022. Depois de 12 meses de trabalho, os candidatos serão efetivados a analistas seniores.

Outras vagas

Além do Programa de trainne, a ISA CTEEP tem 30 vagas disponíveis, que podem ser consultadas na página de carreiras da empresa.

