Empreender ou ser CEO? Descubra como a administração abre caminho para ambos

A graduação em administração é reconhecida por formar profissionais capazes de conectar todas as áreas de uma empresa — do financeiro ao marketing, da logística à gestão de pessoas — e garantir que cada parte funcione de forma estratégica e integrada. Essa versatilidade faz com que o administrador continue entre as profissões em alta no Brasil e no mundo, segundo dados do LinkedIn e do Fórum Econômico Mundial.

Segundo dados do LinkedIn, 68% dos CEOs com menos de 35 anos têm formação em administração ou áreas correlatas de gestão. Essa base multidisciplinar prepara o aluno para liderar, tomar decisões estratégicas e compreender todas as engrenagens que movem uma empresa.

Optar por uma graduação em administração proporciona uma base sólida para quem almeja abrir seu próprio negócio. A formação abrange disciplinas como gestão financeira, marketing, recursos humanos e planejamento estratégico, capacitando o profissional a identificar oportunidades de mercado e a tomar decisões fundamentadas.

Além disso, o curso estimula o desenvolvimento de competências empreendedoras, como liderança, criatividade e resiliência, fundamentais para o sucesso no mundo dos negócios.

Segundo dados, é o segundo curso superior com o maior número de matrículas no Brasil, evidenciando a demanda por profissionais capacitados nessa área. Além disso, a versatilidade da formação permite que o profissional atue em diversos setores, como finanças, marketing, recursos humanos e logística, tanto em empresas privadas quanto no setor público.

Durante o curso de administração, o aluno desenvolve habilidades essenciais para atuar tanto como empreendedor quanto como CEO:

Tomada de decisão estratégica: capacidade de analisar cenários e tomar decisões que conduzam a empresa ao alcance de seus objetivos.

Gestão de equipes: desenvolvimento de habilidades para liderar pessoas, desde o recrutamento até o desenvolvimento de equipes.

Inovação e transformação digital: capacidade de implementar mudanças eficazes que promovam o crescimento e a adaptação da empresa às novas demandas do mercado.

Planejamento financeiro: compreensão de como gerenciar recursos financeiros e tomar decisões estratégicas.

Essas oportunidades demonstram que a formação em administração é uma escolha estratégica para quem busca uma carreira sólida e diversificada.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

