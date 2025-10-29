Carreira

Empreender ou ser CEO? Descubra como a administração abre caminho para ambos

A graduação em Administração é a escolha estratégica para quem deseja liderar empresas ou iniciar seu próprio negócio, oferecendo as ferramentas essenciais para ambos os caminhos.

Em um mercado competitivo e em constante mudança, quem deseja ocupar cargos de gerente, diretor ou CEO precisa de algo além de ambição. (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05h15.

A graduação em administração é reconhecida por formar profissionais capazes de conectar todas as áreas de uma empresa — do financeiro ao marketing, da logística à gestão de pessoas — e garantir que cada parte funcione de forma estratégica e integrada. Essa versatilidade faz com que o administrador continue entre as profissões em alta no Brasil e no mundo, segundo dados do LinkedIn e do Fórum Econômico Mundial.

Segundo dados do LinkedIn, 68% dos CEOs com menos de 35 anos têm formação em administração ou áreas correlatas de gestão. Essa base multidisciplinar prepara o aluno para liderar, tomar decisões estratégicas e compreender todas as engrenagens que movem uma empresa. 

Optar por uma graduação em administração proporciona uma base sólida para quem almeja abrir seu próprio negócio. A formação abrange disciplinas como gestão financeira, marketing, recursos humanos e planejamento estratégico, capacitando o profissional a identificar oportunidades de mercado e a tomar decisões fundamentadas.

Além disso, o curso estimula o desenvolvimento de competências empreendedoras, como liderança, criatividade e resiliência, fundamentais para o sucesso no mundo dos negócios.

A graduação em administração é reconhecida por sua alta empregabilidade.

Segundo dados, é o segundo curso superior com o maior número de matrículas no Brasil, evidenciando a demanda por profissionais capacitados nessa área. Além disso, a versatilidade da formação permite que o profissional atue em diversos setores, como finanças, marketing, recursos humanos e logística, tanto em empresas privadas quanto no setor público.

Durante o curso de administração, o aluno desenvolve habilidades essenciais para atuar tanto como empreendedor quanto como CEO:

  • Tomada de decisão estratégica: capacidade de analisar cenários e tomar decisões que conduzam a empresa ao alcance de seus objetivos.

  • Gestão de equipes: desenvolvimento de habilidades para liderar pessoas, desde o recrutamento até o desenvolvimento de equipes.

  • Inovação e transformação digital: capacidade de implementar mudanças eficazes que promovam o crescimento e a adaptação da empresa às novas demandas do mercado.

  • Planejamento financeiro: compreensão de como gerenciar recursos financeiros e tomar decisões estratégicas.

Essas oportunidades demonstram que a formação em administração é uma escolha estratégica para quem busca uma carreira sólida e diversificada.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

