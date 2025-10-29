Carreira

Por que quem faz esse curso costuma chegar mais rápido a cargos de gestão?

Para quem quer conseguir cargo de gestão, iniciar pela formação adequada é menos um detalhe e mais o primeiro passo estratégico da trajetória.

Se seu objetivo é conseguir cargo de gestão e avançar para posições de supervisão, coordenação ou mais além, escolher uma graduação em administração faz diferença. (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05h18.

O desejo de conseguir cargo de gestão é frequentemente alvo de profissionais ambiciosos — mas poucos sabem qual formação realmente oferece vantagem nesse caminho. A escolha de uma graduação voltada a negócios, mais especificamente o curso de administração, aparece como um diferencial contínuo para quem busca avançar rapidamente para funções de liderança.

Um estudo feito pela empresa de análise de dados Afferolab em colaboração com a Pezco Economics revelou que profissionais com ensino superior completo registram crescimento de 71% em contratações para cargos de supervisão e gestão entre 2018 e 2023 no Brasil. 

Esse dado mostra que fazer o curso certo não é apenas uma formalidade — é parte da estratégia para conseguir cargo de gestão de forma mais rápida.

O curso de administração prepara o estudante para entender a empresa como um todo — finanças, operações, marketing, pessoas — o que reduz a lacuna entre o técnico e o gestor. Quem conclui essa graduação tem domínio de conceitos que muitos aprendem apenas no cargo: análise de dados, definição de métricas, coordenação de processos e entendimento estratégico.

Em pesquisa da FGV- EAESP, 67% das empresas relataram dificuldade em encontrar profissionais qualificados justamente para funções que exigem essa visão integrada. 

Para quem quer conseguir cargo de gestão, essa formação oferece saída prática: já no início da carreira, o graduado em administração pode assumir projetos ou supervisão de equipes, o que acelera sua trajetória.

Buscar médio a longo prazo o cargo de gestão exige mais do que apenas tempo. O mercado valoriza perfis que já evidenciem habilidade de planejamento, comunicação, adaptação e visão de negócio. Segundo relatório do LinkedIn, em 2024, “capacidade analítica”, “gestão de projetos” e “planejamento estratégico” foram listadas entre as cinco mais valorizadas para promoção interna no Brasil.

Essas competências são parte do currículo do curso de administração e permitem que alunos e egressos demonstrem aptidão para liderar antes mesmo de ocupar cargos – o que contribui para conseguir cargo de gestão mais cedo.

Para quem está de olho em conseguir cargo de gestão, a graduação em administração se torna ponto de partida mais seguro se contemplar:

  • Matriz curricular com disciplinas de liderança, gestão de pessoas e projetos, finanças e estratégia;

  • Experiências práticas, como estágios, projetos aplicados ou simulações de negócios;

  • Foco em competências transversais: capacidade de análise, comunicação, resolução de problemas.

Esses elementos ajudam a formar não apenas quem executa, mas quem já pensa e age como gestor — elevando as chances de conseguir cargo de gestão no médio prazo.

A razão pela qual quem faz administração costuma conseguir cargo de gestão mais cedo está em dois fatores principais:

  1. Redução da curva de aprendizagem: o graduado entende desde cedo como as decisões de negócio afetam resultados, tornando-o mais apto para supervisão e gestão;

  2. Credibilidade profissional: o mercado reconhece a formação como validação de preparo para cargos de liderança, o que favorece os candidatos quando surgem oportunidades para conseguir cargo de gestão.

Se seu objetivo é conseguir um cargo de gestão e avançar para posições de supervisão, coordenação ou mais além, escolher uma graduação em administração faz diferença.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

