Embrapa abre edital de concurso público; salários chegam a R$ 12 mil

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) abriu nesta sexta-feira, 6, o edital de concurso público para 1.027 vagas imediatas em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam até R$ 12,8 mil.

De acordo com o edital, as vagas serão divididas em ampla concorrência (719), para pessoas com deficiência (103) e para pessoas pretas e pardas (205). Há oportunidades para pesquisador (319), analista (404), assistente (62) e técnico (242), distribuídas na sede da empresa, em Brasília, e em outra 43 distribuídas no Brasil.

As inscrições começam no dia 16 de dezembro e se encerram no dia 7 de janeiro de 2025, mesmo período dedicado aos pedidos de isenção. As provas serão aplicadas em março do ano que vem. O pagamento pode ser feito até o dia 27 de janeiro. A banca será feita pela Cebraspe.

Veja os principais detalhes do concurso da Embrapa

Calendário do concurso

Datas para inscrições: 16/12/224 a 7/1/2025

16/12/224 a 7/1/2025 Pagamento da inscrição: até 27/1/2025

até 27/1/2025 Locais de provas serão divulgados em: 7/3/2025

7/3/2025 Provas: 23/3/2025

23/3/2025 Gabarito: 28/3/2025

28/3/2025 Resultado das provas objetivas: 22/4/2025

Valor da inscrição por cargo

Assistente: R$ 60,00

R$ 60,00 Técnico: R$ 80,00

R$ 80,00 Analista: R$ 150,00

R$ 150,00 Pesquisador: R$ 170,00

Requisitos mínimos por cargo

Assistente: ensino fundamental incompleto;

ensino fundamental incompleto; Técnico: ensino médio ou técnico completo;

ensino médio ou técnico completo; Analista: ensino superior nas áreas estabelecidas no edital;

ensino superior nas áreas estabelecidas no edital; Pesquisador: ensino superior de mestrado nas áreas estabelecidas no edital.

Base de salário por cargo

Assistente: R$ 2.186,19

R$ 2.186,19 Técnico: R$ 5.556,81

R$ 5.556,81 Analista: R$ 10.921,33

R$ 10.921,33 Pesquisador: R$ 12.814,61

Benefícios das vagas

assistência médica;

seguro de vida em grupo e acidentes pessoais;

seguridade social;

auxílio alimentação/refeição;

café da manhã para assistentes e técnicos que estejam em atividade de campo e de manutenção;

auxílio pré-escola;

auxílio para filhos com deficiência mental;

adicional por tempo de serviço;

adicional de titularidade;

complementação pecuniária; e

adicional de atividade jurídica.

Veja as etapas do concurso da Embrapa