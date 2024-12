Os locais de prova do concurso dos Correios serão divulgados nesta segunda-feira, 9. Em andamento desde outubro, o certame possui 3.511 vagas, sendo 3.099 para o nível médio e outras 412 para o nível superior.

Para o candidato consultar onde ele realizará a prova, é preciso acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do exame, clicar na aba "cartão de convocação e local das provas" e digitar seus dados pessoais.

A prova acontecerá no próximo dia 15 de dezembro, em 306 municípios de todos os estados do Brasil, incluindo Distrito Federal. Participarão todos os que se inscreveram até o dia 28 de outubro e que pagaram a taxa de inscrição de R$ 42,00.

Quais os cargos?

As vagas de nível médio são para o cargo de Agente de Correios – Carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. A empresa oferece ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00, o que resulta em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4 mil.

As vagas de nível superior são para as especialidades de advogado, arquiteto, arquivista, assistente social, analista de sistemas e engenheiro. O salário inicial é de R$ 6.872,48 e a remuneração total chega a R$ 8.500,00 quando o salário é somado ao vale-refeição de aproximadamente R$ 1.400,00.

Como serão as provas?

Quem possuir o nível médio completo, fará uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha. O exame será classificatório e eliminatório. Ou seja, serão aprovados aqueles que acertarem o maior número de perguntas e conseguir a maior pontuação.

Junto com as questões, o candidato deverá escrever uma redação sobre o tema apresentado na hora do exame.

Reserva de vagas

Neste concurso haverá a reserva de 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.