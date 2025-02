Ela foi a primeira CEO negra da Fortune 500. Esse foi o 'superpoder' que a levou para o topo

Ursula Burns, a primeira mulher negra a se tornar CEO de uma empresa Fortune 500, construiu sua trajetória profissional com uma estratégia clara: aceitar todas as oportunidades, por mais desafiadoras ou inconvenientes que fossem.

Em entrevista ao WSJ Magazine, Burns revelou que, nos primeiros 15 anos de sua carreira na Xerox, nunca recusou uma única tarefa ou projeto. “A primeira vez que fui enviada para o Japão, só fui escolhida porque quase todo mundo disse não. E essa viagem foi um dos movimentos mais importantes da minha carreira”, contou. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Joga junto

A disposição de Burns para aceitar desafios a ajudou a se destacar em meio aos colegas. Para ela, o compromisso com o trabalho era inegociável: “você fazia o que era pedido e não entregava trabalho malfeito”, afirmou. Essa mentalidade, segundo a executiva, foi essencial para sua ascensão.

Sua liderança transformou a Xerox de uma empresa focada em fotocopiadoras para um negócio global de serviços.

A trajetória de Burns reforça um aspecto comum de todos os bons líderes: a capacidade de enxergar cada tarefa como uma oportunidade de crescimento. Muitos profissionais buscam atalhos para o sucesso, mas ela destaca que sua estratégia foi o oposto—ela “pagou o preço” de cada conquista. Essa abordagem ressoa em outras lideranças, como Richard Branson, do Virgin Group, que também atribui seu sucesso à disposição de aceitar desafios.

Sacrifícios na vida pessoal

No entanto, o compromisso inabalável com o trabalho pode exigir sacrifícios pessoais. Burns, mãe de dois filhos, contou que só conseguiu equilibrar a carreira e a maternidade porque contou com o apoio do marido. “Eu terceirizei o cuidado dos meus filhos. Não acreditava que precisava estar em todos os jogos deles,” disse em uma entrevista de 2022.

Liderança exige visão estratégica, mas também demanda inteligência emocional para equilibrar desafios e limites. Especialistas sugerem que, quando uma tarefa parece inviável, é possível negociar prazos ou apoio, demonstrando comprometimento sem comprometer a saúde mental.

O que Burns ensina é que o crescimento na carreira não vem apenas de habilidades técnicas ou do networking, mas da disposição de estar presente para oportunidades, mesmo quando elas parecem difíceis.

