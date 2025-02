Executiva do Google revela dois erros em entrevistas que podem te eliminar de processos seletivos

Jenny Wood, ex-diretora de operações de mídia do Google, passou 18 anos na empresa e participou de centenas de entrevistas de emprego.

Agora, ela compartilha lições sobre crescimento profissional em sua newsletter na internet. Entre os ensinamentos, destacam-se dois grandes erros que candidatos cometem em entrevistas de emprego.

O primeiro erro, segundo Wood, é demonstrar indiferença. Para ela, o comportamento durante a entrevista reflete o nível de engajamento que o profissional terá na empresa.

“A entrevista é uma janela para a futura performance do candidato”, afirma. Isso significa que a falta de entusiasmo pode ser interpretada como um sinal de que o profissional não trará energia para o ambiente de trabalho, o que pode ser um fator decisivo na seleção.

O segundo erro é questionar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional já na entrevista. Perguntas como “a que horas as pessoas costumam sair do escritório?” ou “posso trabalhar de casa quatro vezes por semana?” podem fazer o recrutador questionar as prioridades do candidato.

Wood recomenda que esse tipo de informação seja obtido em conversas informais com funcionários da empresa, e não no momento da entrevista.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança e gestão (com certificado!). Inscreva-se aqui.

O impacto da postura em entrevistas na carreira e liderança

No mundo corporativo, a forma como um profissional se apresenta desde o primeiro contato com uma empresa pode influenciar significativamente sua trajetória. Em um mercado cada vez mais competitivo, demonstrar proatividade e entusiasmo não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade para aqueles que almejam cargos de liderança.

Líderes são, em grande parte, responsáveis por engajar equipes e impulsionar a cultura organizacional. Um profissional que já no processo seletivo transmite energia e comprometimento tem mais chances de ser visto como um potencial futuro líder. Wood enfatiza que “um dos maiores ativos que qualquer pessoa pode trazer para uma organização é entusiasmo”, pois é um fator que, na prática, diferencia profissionais medianos daqueles que se destacam.

Além disso, a postura em uma entrevista pode definir a percepção da empresa sobre o candidato. Profissionais que fazem perguntas estratégicas sobre os desafios da função, os objetivos da empresa e como podem contribuir demonstram maturidade e visão de longo prazo – características essenciais para quem busca crescimento e liderança.

Por outro lado, a falta de entusiasmo e foco nas preocupações pessoais em detrimento dos desafios profissionais pode fechar portas. Grandes empresas buscam profissionais que entendam a importância de agregar valor ao negócio e que estejam dispostos a se envolver com os objetivos da organização.

Invista no seu desenvolvimento profissional: curso revela as principais competências que um líder deve ter para comandar em ambientes de alta performance. Garanta sua vaga.

Como se preparar para entrevistas com visão de crescimento

Para se destacar, candidatos devem adotar uma abordagem estratégica na preparação para entrevistas. Isso inclui:

Estudar a empresa e a vaga: entender os desafios do setor e como a empresa se posiciona no mercado.

entender os desafios do setor e como a empresa se posiciona no mercado. Demonstrar entusiasmo autêntico: além de responder perguntas com energia, mostrar interesse genuíno pelo impacto da função.

além de responder perguntas com energia, mostrar interesse genuíno pelo impacto da função. Focar no que importa: ao invés de questionar sobre benefícios e flexibilidade logo de início, priorizar perguntas que demonstrem visão estratégica.

ao invés de questionar sobre benefícios e flexibilidade logo de início, priorizar perguntas que demonstrem visão estratégica. Ter clareza sobre seus objetivos de carreira: entender como a posição se encaixa em seu crescimento profissional e transmitir isso com confiança.

No fim das contas, entrevistas são mais do que uma avaliação técnica – são uma oportunidade para mostrar atitude, comprometimento e potencial de liderança. E esses são exatamente os fatores que fazem um profissional se destacar e avançar na carreira.

Para ser líder, é necessário conhecer as competências e habilidades de outros líderes. Tendo isso em vista, se você busca alcançar um cargo de liderança, a EXAME e a Saint Paul podem te ajudar. A maior plataforma de negócios do Brasil e uma das melhores escolas de negócios do mundo se unem para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.