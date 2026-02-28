É possível alterar a personalidade do ChatGPT? Veja como funciona

Você já teve a sensação de que o ChatGPT te deu uma resposta 'fora do tom'? Formal demais para uma questão simples ou descontraído demais para uma demanda séria.

A questão é que isso pode não ser uma limitação da ferramenta, mas uma configuração. Recentemente, a OpenAI passou a permitir que usuários ajustem a personalidade, o estilo e o nível de expressividade do chatbot.

Como posso alterar a personalidade do meu ChatGPT?

A novidade está disponível na seção “Personalização”, dentro do menu de configurações do aplicativo.

Por ali, é possível definir como a IA deve se comunicar, tornando o comportamento mais previsível e alinhado às preferências individuais.

No campo “Estilo e tom básicos”, o usuário escolhe a abordagem principal do ChatGPT. A plataforma oferece perfis pré-definidos:

Padrão (estilo e tom predefinidos),

(estilo e tom predefinidos), Profissional (preciso e refinado),

(preciso e refinado), Amigável (acolhedor e falante),

(acolhedor e falante), Franco (direto e encorajador),

(direto e encorajador), Diferentão (divertido e criativo),

(divertido e criativo), Eficiente (conciso e simples),

(conciso e simples), Nerd (exploratória e empolgada),

(exploratória e empolgada), Cínico (crítico e sarcástico).

Já em “Características”, os ajustes são mais específicos em cada um dos quatro aspectos:

Acolhedora,

Entusiasmada,

Listas e cabeçalhos,

Emoji.

Cada item pode ser configurado em três níveis “Mais”, “Menos” ou “Padrão”, permitindo maior controle sobre como as respostas são estruturadas e apresentadas.

Antes dessa atualização, para conseguir influenciar estilo da ferramenta, era necessário utilizar soluções alternativas, como registrar preferências nas "Memórias" ou repetir instruções personalizadas diversas vezes.

