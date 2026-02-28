O erro que faz seu texto parecer escrito por ChatGPT; Veja como evitar

Você já leu um texto e teve a sensação de que ele foi gerado por IA? Muitas vezes, essa desconfiança aparece por pequenos sinais na linguagem, na estrutura ou no tom, que passam despercebidos, mas que indicam que a escrita pode não ter sido feita por uma pessoa.

Quais são os sinais de IA?

Uma característica comum de conteúdos produzidos por inteligência artificial é o uso de estruturas repetitivas, como “não é apenas X, mas também Y” ou “e isso muda tudo”.

Frases que parecem naturais à primeira vista, essas construções acabam funcionando como um indicativo de que o texto foi gerado pelo ChatGPT.

Outro sinal que os textos de inteligência artificial é o uso de conectivos, como "além disso", usados de forma excessiva e sem necessidade real. Em vez de tornar a leitura mais fluida, esse excesso pode travar o texto e deixá-lo mecânico.

Como evitar que seu texto pareça pareça ser de IA?

Para humanizar suas produções, é importante variar a estrutura dos parágrafos, usar linguagem natural, inserir exemplos ou histórias, e ajustar o tom de acordo com o público. Pequenos detalhes, como gírias moderadas ou expressões próprias, ajudam a diferenciar o texto humano do texto padronizado da IA. Amplie o vocabulário e a construções de frases, e evite fórmulas prontas ou frases feitas, incluindo exemplos reais ou situações concretas sempre que possível. Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37 Uma solução possível é substituir por frases mais pessoais ou específicas: “O projeto exige rapidez e eficiência, o que impacta diretamente os resultados.” Entender esses sinais e aplicar ajustes torna a escrita mais autêntica, engajante e reconhecível, valorizando a voz de quem produz o conteúdo.

