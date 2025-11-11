Dominar IA já é requisito básico em algumas grandes empresas e quem resiste está sendo cortado (87)

IA é essencial, mas maturidade operacional define quem vence em 2026 (Getty Images). (Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09h49.
Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 09h50.
Em empresas de todos os portes, a ameaça deixou de ser a substituição por robôs. Agora, o risco é ser trocado por alguém que sabe usá-los. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.
Na Accenture, consultoria com mais de 770 mil funcionários, a CEO Julie Sweet afirmou que a empresa está “excluindo” quem não consegue acompanhar o uso de inteligência artificial.
Embora 70% da força de trabalho já tenha sido treinada em IA generativa, aqueles cuja requalificação “não é viável”, segundo Sweet, estão sendo dispensados.
A pressão não é exclusiva.
Na IgniteTech, funcionários foram obrigados a dedicar 20% da semana para testar ferramentas como o ChatGPT. Depois, autoavaliaram seus desempenhos.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga
Para o CEO Eric Vaughan, a transformação era urgente:
“Se não nos reinventássemos com inteligência artificial, a empresa poderia morrer.”
Casos como esses se multiplicam. McKinsey prioriza, em projetos com clientes, profissionais com treinamento em IA.
No KPMG, o desempenho em colaboração com IA já pesa nas avaliações de RH.
Na PwC, recém-contratados passam por um currículo obrigatório com tópicos como “prompting com propósito” e uso responsável da tecnologia.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Segundo pesquisa do Gallup, entre os trabalhadores americanos que não usam IA, mais de 40% não acreditam que ela possa ajudar no trabalho.
Outros 11% simplesmente não querem mudar sua rotina. Mas o mercado tem mostrado que essa resistência custa caro.
No LinkedIn, as vagas que exigem habilidades com IA cresceram 70% em um ano.
É uma mudança de paradigma: as empresas deixaram de ver IA como diferencial e passaram a tratá-la como requisito básico.
O conhecimento técnico segue importante, mas a “vontade de aprender” com IA virou critério de contratação.
Na nova lógica corporativa, não basta mais saber trabalhar. É preciso saber trabalhar com inteligência artificial.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL