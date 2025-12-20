Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Disse não ao IPO, voltou à prancheta e agora comanda uma empresa de US$ 5,5 bilhões

Jyoti Bansal saiu da Índia com poucos dólares e criou duas empresas multibilionárias em menos de duas décadas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Em 2000, um jovem engenheiro indiano desembarcava na Califórnia com algumas centenas de dólares no bolso, um visto H1-B e um objetivo ambicioso: construir uma grande empresa.

Em 2025, esse mesmo homem, Jyoti Bansal, acaba de anunciar uma nova rodada de investimento de US$ 240 milhões para sua empresa, a Harness, avaliada agora em US$ 5,5 bilhões. Com isso, tornou-se oficialmente bilionário.

A trajetória de Bansal é marcada por decisões estratégicas que envolvem não apenas inovação tecnológica, mas uma gestão financeira robusta e orientada à escalabilidade.

Sua primeira empresa, a AppDynamics, foi vendida à Cisco em 2017 por US$ 3,7 bilhões, poucos dias antes de seu IPO, que é o processo pelo qual uma empresa privada vende suas ações ao público pela primeira vez na bolsa de valores, tornando-se uma empresa de capital aberto para captar recursos. 

Com o capital obtido, Bansal se preparava para uma aposentadoria precoce, até perceber que seu verdadeiro propósito era voltar a empreender. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Inovação com estratégia: como a Harness atraiu centenas de milhões em capital

Fundada após a venda da AppDynamics, a Harness é uma plataforma de entrega contínua de software que automatiza tarefas como testes, otimização e segurança de código, tudo com apoio de inteligência artificial. 

O modelo de negócios, escalável e voltado à eficiência operacional, rapidamente chamou a atenção de fundos como Goldman Sachs Alternatives, Institutional Venture Partners e Menlo Ventures, que lideraram a Série E.

Com US$ 570 milhões já arrecadados em rodadas anteriores, a Harness mantém um crescimento de 50% ao ano, emprega mais de 1.200 pessoas e se prepara para um possível IPO, sonho que Bansal pretende realizar após ter adiado a abertura de capital da AppDynamics por causa da oferta da Cisco.

Bansal sempre demonstrou uma visão de produto aliada a um planejamento financeiro rigoroso. Já na primeira reunião com investidores para a Harness, apresentou um roadmap detalhado de dez anos até atingir US$ 1 bilhão em receita e, segundo a IVP, está no caminho certo.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O poder da capitalização bem-sucedida

O sucesso financeiro de Bansal também é resultado de uma estratégia agressiva de funding, mas com sólida visão de retorno. Desde a criação da AppDynamics em 2008, quando levantou uma rodada Série A de US$ 5,5 milhões após várias rejeições, o empreendedor demonstrou habilidade para negociar com investidores, traçar planos de crescimento concretos e adaptar-se ao momento do mercado.

No caso da Harness, o uso da inteligência artificial tornou o produto ainda mais relevante em um cenário onde o volume de código gerado cresce exponencialmente. "Se a IA está ajudando a escrever, o volume de código aumenta dez vezes, e agora as empresas lutam para testá-lo", afirmou Bansal. 

Automatizar essa etapa crítica não apenas gera eficiência, mas reduz custos e aumenta o valor entregue ao cliente.

Essa lógica reflete diretamente na precificação do produto e no valor de mercado da empresa, dois pilares essenciais da gestão de finanças corporativas em startups de alto crescimento.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Carreira

Como a inteligência artificial está transformando a oratória em vantagem competitiva

O conselho que o CEO do McDonald’s daria se não tivesse medo de ferir seus sentimentos

Por que seu networking não gera resultados — e como mudar isso hoje

Essa estudante brasileira passou em 10 universidades internacionais — e este método explica como

Mais na Exame

Pop

Além do BBB: 10 realities para maratonar no fim de ano

Negócios

De US$ 23 a mais de US$ 1 milhão ao ano: como dois irmãos criaram um negócio milionário

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que os juros são elevados em países emergentes

Mundo

EUA atacam alvos suspeitos de pertecerem ao Estado Islâmico na Síria