Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Sozinha, ela captou US$ 45 milhões e agora desafia as regras do venture capital

Beth Turner estreia fundo solo mirando IA, infraestrutura crítica e disrupção nos investimentos corporativos

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05h00.

Tudo sobrePré-MBA em Finanças
Saiba mais

Aos 37 anos, Beth Turner decidiu abandonar o cargo de sócia-gerente de uma das firmas mais tradicionais do Vale do Silício, para trilhar um caminho solo.

Em maio de 2025, ela fechou, em apenas cinco semanas, a captação de US$ 45 milhões para lançar a Valkyrie, seu próprio fundo de venture capital. Seu foco era investimentos iniciais em aplicações de inteligência artificial, infraestrutura crítica, como energia e redes elétricas, e empresas que estão redefinindo os pilares da economia digital.

A trajetória de Turner é um reflexo direto das transformações que vêm tomando conta do setor de finanças corporativas. Fundos mais ágeis, lideranças independentes e decisões estratégicas baseadas em visão de longo prazo estão substituindo estruturas engessadas.

Para executivos da área, compreender esse novo ecossistema é mais do que necessário, é estratégico. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Um fundo solo com estratégia de gigante

O que diferencia a Valkyrie não é apenas seu modelo solo, mas a forma como opera. Turner faz apostas iniciais, com cheques menores, mas aposta pesado no relacionamento com os fundadores e na capacidade de gerar conexões estratégicas. Exemplo disso foi o aporte de US$ 250 mil na Icarus, uma startup de drones autônomos.

A conexão começou com uma simples mensagem no LinkedIn. No dia seguinte, Turner já havia investido e, semanas depois, a empresa fechava sua primeira grande rodada graças às apresentações feitas por ela.

A estratégia remonta à sua experiência na SV Angel, que ficou conhecida por entrar muito cedo em startups como ElevenLabs e Flock Safety. A diferença, agora, é a liberdade de operar sozinha. “Quero que os fundadores me indiquem aos seus amigos... e que eu seja a primeira opção para eles, tanto nos momentos bons quanto nos ruins”, disse à Forbes.

O apoio de nomes de peso — e o foco em ativos críticos

Apesar de solo, Turner não está sozinha. O fundo recebeu apoio de nomes como Ron Conway (fundador da SV Angel), Jack Dorsey (Block), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz) e Diane Greene (VMware). Todos apostaram na capacidade de Turner de identificar empresas com potencial disruptivo, antes de qualquer outro investidor.

Desde maio, a Valkyrie já investiu em cerca de 20 empresas. Algumas estão em modo stealth, mas sabe-se que atuam com IA, segurança de data centers, manufatura de chips e sistemas energéticos.

O foco em setores críticos mostra um alinhamento claro com as novas prioridades do mercado: resiliência, tecnologia e independência estratégica.

Para empresas com estruturas financeiras robustas, isso significa uma nova categoria de ativos para considerar, startups em áreas de infraestrutura antes dominadas por grandes corporações e governos.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

  • Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;
  • Carga horária de três horas;
  • Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;
  • Certificado após a conclusão do treinamento;
  • Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;
  • Possibilidade de interação com outros profissionais da área;
  • Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças
Próximo

Mais de Negócios

De US$ 23 a mais de US$ 1 milhão ao ano: como dois irmãos criaram um negócio milionário

Como um criador transformou design em um negócio digital de cinco dígitos

Novo CEO quer triplicar receita com distribuição de alimentos até 2030

Startup de IA que processa empréstimos atinge US$ 25 mi em receita anual em apenas dois anos

Mais na Exame

Negócios

De US$ 23 a mais de US$ 1 milhão ao ano: como dois irmãos criaram um negócio milionário

Carreira

Disse não ao IPO, voltou à prancheta e agora comanda uma empresa de US$ 5,5 bilhões

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que os juros são elevados em países emergentes

Mundo

EUA atacam alvos suspeitos de pertecerem ao Estado Islâmico na Síria