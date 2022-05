Direito digital vive boom e aumenta procura por escritórios especializados

Um dos efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) foi o aumento do e-commerce e uma explosão do marketing digital.

Mas junto com avanços no marketing digital vieram também problemas jurídicos ligados aos serviços oferecidos on line.

Com isso, o direito digital conheceu um boom, por causa da demanda crescente em resolver os conflitos.

E o perfil do advogado especialista em direito digital começou a se tornar cada vez mais procurado.

Segundo os dados do mais recente anuário "Análise Diretório Nacional da Advocacia", de 2018 a 2020, a indicação do direito digital como especialidade mais promissora mais que dobrou.

De 24% de interesse, saltou para 51% em 2019 e 59% em 2020.

E também para esse ano, a especialidade é apontada por executivos jurídicos como a mais promissora.

Segundo a pesquisa, um advogado a cada sete atua no ramo.

Se dividirmos este número pela categoria dos escritórios, podemos dizer que o Direito Digital é praticado por 98% dos full service, 86% dos abrangentes e 43% dos especializados.

Direito digital vai se tornar fundamental

Segundo o advogado Newton Dias, especialista em direito digital, "o marketing digital está apenas começando. Por exemplo, no Brasil, o comércio on line tem uma penetração menor do que 10% do mercado. Vai crescer muito. E isso vai acarretar, naturalmente, questões jurídicas".

Outra frente onde o direito digital está se tornando cada vez mais requisitado é a proteção da privacidade.

Dias, famoso por defender celebridades como David Brazil, Rodrigo Faro, Gabi Martins, Guilherme Napolitano e Babi Muniz, entre outras, salienta que cada vez mais "famosos ou anônimos diante de uma câmera de celular podem ter suas vidas transformadas pelo poder absurdo da internet".

"Vídeos caseiros se tornam virais em uma velocidade incalculável, e pessoas desconhecidas passam a ocupar os trending topics mundiais sem se dar conta do que está acontecendo. Em alguns casos, suas vidas nunca mais são as mesmas", explica Dias.

Por isso, segundo ele, é preciso estar preparado de alguma forma.

Escritórios especializados são capazes de agir imediatamente para que determinadas informações desapareçam da web e exigir também que, em tempos recordes, as retratações contem histórias com versões diferentes.

"Em tempos em que tudo o que as pessoas sabem é que podem aparecer na internet, o profissional jurídico com a habilidade de mudar o jogo tem vantagem no atual cenário, em que o direito digital virou febre no meio de quem quer fazer da internet o seu modo de vida", salienta Dias.

Segundo o advogado, muitos casos que durariam anos foram resolvidos mais rapidamente com instrumentos como o rapport, negociação, mediação, Cross network e compliance.

"Quando nada disso funciona, é inevitável recorrer à justiça. Antes de número de protocolos busco número de soluções, e muitas vezes, uma ligação é mais eficaz que um processo”, explica Newton.

De qualquer jeito, o conselho mais importante é: cuidado com o que se posta na internet. Ou até com o que se filma com o celular.

"Você pode até querer fugir da internet, mas a internet vai até você. E com o poder do marketing digital, as consequências disso podem se tornar irreversíveis", conclui o advogado.

