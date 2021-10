Devo usar vírgula antes de 'etc.'? O que fazer (e evitar) nessas horas

Diogo Arrais

O termo “etc.” é a abreviação da locução latina ét cétera , que significa “e outras coisas”. Emprega-se com o sentido de “e outros”, “e assim por diante”, “e o resto”, ou seja, para indicar que outras coisas mencionadas devem ser subentendidas. A grande questão aqui é: deve haver ou não deve haver vírgula antes de “etc.”?

Assim como antes da conjunção “e”, somente em casos raros existirá uso de vírgula antes da locução latina abreviada “etc.”, de acordo com a tradição gramatical.

O dicionário Aulete traz o seguinte registro, sem o uso da vírgula:

Abreviatura de et cetera. (fórmula que substitui as enumerações longas): Ganhou bonecos, bolas, soldadinhos de chumbo, um jogo de futebol de botões etc.

Em contrapartida, o dicionário Aurélio, na versão eletrônica, por exemplo, cita o seguinte exemplo: “Comprou na feira legumes, verduras, frutas, etc.”

No entanto, é importante salientar algumas regras:

- Não se deve usar o conectivo “e” antes de “etc.”;

- Deve ser evitado o uso de “etc.” para pessoas: “Estão presos Silva, José, Abreu etc.”;

- Caso o termo “etc.” finalize uma frase, o ponto final não deve ser duplicado (etc..);

- Não se usa “etc.” acompanhado por reticências (etc....). Usa-se “etc.” ou reticências.

Havendo dúvida, lembre-se de que “etc.”, tradicionalmente, não é precedido por vírgula. Questões modernas, de uso, tornaram tal vírgula facultativa.

