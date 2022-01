Programa abre vagas em curso de programação com salário de R$ 2.250

A Descomplica, instituição de ensino digital, abriu inscrições para uma oportunidade única para iniciar a carreira em tecnologia: aprender programação e já começar a trabalhar. São 200 vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte para o programa Impulso Tec.

Os alunos são contratados e recebem salário de R$ 2.250 ao longo dos três meses de curso para garantir a dedicação total aos estudos. O programa terá turmas focadas em SysOps e JavaScript.

Todos terão módulos de aulas teóricas e também projetos para colocar o conhecimento em prática.

Após o final do curso, e já com experiência prática na área, os alunos poderão ser contratados pela consultoria Accenture ou pelo banco Itaú-Unibanco.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo, ter bom domínio de escrita, leitura lógica e interpretação de texto. A instituição também pede que os candidatos tenham um conhecimento básico de informática, mas não é necessário saber programação.

Além de residir nas cidades das vagas, os candidatos não podem ter um vínculo empregatício.

As inscrições podem ser realizadas até o final de janeiro pelo site da Taqe.

