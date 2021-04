Desafio universitário global abre inscrição e vencedor dará volta ao mundo

O Tetrix, desafio universitário da VTEX, está com as inscrições para sua terceira edição, que promete ser a maior até então. Agora, o desafio de negócios e comércio digital está aberto para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do mundo.

Neste ano, as 100 perguntas do desafio podem ser feitas em três línguas: inglês, português e espanhol. A expectativa é que eles tenham 150 mil participantes na terceira edição.

Na edição passada, o TETRIX aceitou candidatos de toda a América Latina e teve 75 mil inscritos. E os três finalistas já mostraram a diversidade de candidatos:

"Representantes do Brasil, Venezuela e Chile chegaram na final. Ter um pódio com um de cada país foi legal e inusitado, especialmente pensando que 15% dos candidatos eram de outros países da América Latina”, conta Marcella Vasconcellos, responsável pelo TETRIX.

E os três finalistas foram contratados pela empresa no final da competição. Embora apenas o primeiro lugar ganhe uma viagem de volta ao mundo, há a possibilidades dos participantes se destacaram e conseguirem uma vaga na VTEX ou nas empresas parceiras.

O prêmio principal não é apenas uma viagem cultural. A pessoa ganhadora terá a chance de passar por cincos países diferentes, conhecer empresas inovadoras e ter acesso a profissionais e eventos que não teria a chance de outra forma.

“Realmente é uma experiência que muda a vida da pessoa, agrega muito valor e expande a perspectiva de mundo dela. É mais do que dar a volta ao mundo”, conta Vasconcellos.

As 100 perguntas do desafio serão distribuídas por cinco etapas, sendo as três primeiras online e as duas fases finais de forma presencial. As datas e detalhes sobre as etapas presenciais ainda serão divulgados, pois a empresa vai observar o avanço da pandemia para realizá-las com segurança.

Nas últimas etapas, os participantes serão avaliados por um júri de Senseis. Nas edições anteriores, o evento contou com a presença de executivos como Flavia Maria Bittencourt, CEO da Adidas no Brasil; Mariano Gomide de Faria, fundador e Co-CEO da VTEX; Rachel O. Maia, presidente do Conselho Consultivo da UNICEF; e Pedro Thompson, CEO da EXAME.

Para participar, os candidatos devem ser universitários ou ter no máximo três anos de formados. Também é necessário ter mais de 18 anos. As inscrições vão até o dia 31 de agosto pelo site.

