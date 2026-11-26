Mapear concorrentes, levantar o tamanho de um mercado ou reunir o que se publicou sobre uma regulação são tarefas que costumavam ocupar dias de trabalho de um analista. As principais ferramentas de inteligência artificial agora têm um modo dedicado a esse tipo de pedido, chamado de deep research, ou pesquisa aprofundada.

Na prática, a ferramenta deixa de responder em segundos e passa a trabalhar como um assistente de pesquisa. Ela monta um plano, faz dezenas de buscas, lê as fontes e entrega um relatório com referências. A OpenAI afirma que o recurso faz em dezenas de minutos o que levaria muitas horas para uma pessoa.

Para executivos, o ganho está na preparação. Um diretor pode chegar a uma reunião de planejamento com um panorama do setor montado na véspera, desde que saiba como pedir e, principalmente, como checar.

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Como o deep research funciona

Em uma pergunta comum, o chatbot faz uma busca rápida, ou nenhuma, e responde com base no que já sabe. No modo de pesquisa aprofundada, o processo tem etapas. A ferramenta divide a pergunta em partes menores, decide o que buscar primeiro, avalia as fontes e refaz o caminho quando encontra algo novo.

O resultado é um relatório longo, organizado em seções e com as fontes citadas. O tempo de espera varia de alguns minutos a meia hora, conforme a ferramenta e a complexidade do pedido.

O acesso também muda conforme o plano contratado: algumas empresas liberam um número limitado de pesquisas na versão gratuita.

ChatGPT: controle sobre as fontes

No ChatGPT, o recurso fica no menu de ferramentas, no botão "+", ou pode ser acionado com o comando /Deepresearch. Antes de começar, a ferramenta apresenta um plano de pesquisa que pode ser revisado e ajustado.

O diferencial está no controle das fontes. Dá para restringir a pesquisa a sites específicos ou dar prioridade a eles sem excluir o resto da web. A ferramenta também pode ler arquivos enviados e, segundo a OpenAI, se conectar a repositórios como Google Drive e SharePoint e a bases de dados como FactSet e PitchBook.

O relatório final traz uma seção com as fontes usadas e um histórico que mostra como a pesquisa avançou, o que facilita a checagem.

Gemini: integrado ao Gmail e ao Drive

No Gemini, o caminho é Ferramentas e, em seguida, Deep Research. A ferramenta também mostra um plano de pesquisa antes de começar, com a opção de editá-lo. O Google Search é a fonte padrão.

No FIAC, a imersão de dois dias da Saint Paul Escola de Negócios, a alta liderança trabalha ferramentas como Claude, Gemini e Perplexity sobre os próprios casos, da pesquisa de mercado ao material de conselho. Saiba mais sobre a imersão

Para quem trabalha no ecossistema do Google, a vantagem é a integração. Quando o usuário autoriza, a pesquisa pode incluir Gmail, Drive e Chat. O recurso também funciona dentro do Docs, do Sheets e do Slides, e o relatório pode ser transformado em um resumo em áudio.

A pesquisa roda em segundo plano. O usuário pode fechar o navegador e recebe um aviso quando o relatório fica pronto.

Claude: documentos internos e web na mesma pesquisa

O recurso do Claude, da Anthropic, se chama Research. A proposta é cruzar o contexto interno de trabalho com a web, a partir de integrações como o Google Workspace, que dão acesso a e-mails, agenda e documentos.

Na pesquisa, o Claude faz várias buscas em sequência e decide sozinho o que investigar a seguir. Ao final, entrega respostas com citações. Para quem precisa combinar informação interna, como um relatório de vendas, com o que se publicou sobre o mercado, essa integração encurta o caminho.

Perplexity: velocidade e fontes à vista

No Perplexity, o modo se chama Research e fica no seletor de modos da caixa de busca. Quando lançou o recurso, a empresa informou que ele conclui a maior parte das pesquisas em dois a quatro minutos.

A ferramenta escolhe sozinha a combinação de modelos de IA usada em cada pesquisa. O usuário não pode selecionar um modelo específico nesse modo. Usuários gratuitos têm acesso limitado, e os assinantes têm cotas maiores.

Conduzido por Adriano Mussa, reitor da Saint Paul, e Marcos Sanches, CTO da EXAME, o FIAC reúne executivos do mesmo nível de decisão para usar a IA com critério na rotina de análise e planejamento. Conheça o programa