De meme a garota-propaganda: o que o marketing pode aprender com Marisa Maiô

Ela tem o rosto comum, fala como apresentadora de programa e veste um maiô preto comprado online.

Em poucos dias, Marisa Maiô, personagem criada por inteligência artificial, deixou de ser um meme para se tornar garota-propaganda de marcas como Magalu e OLX.

Por trás do humor, há um exemplo concreto de como carisma, estética nostálgica e timing podem transformar uma personagem fictícia em ativo de marketing com alto poder de engajamento.

Humor exagerado, referências familiares e autenticidade digital

Criada por Raony Phillips, Marisa foi inspirada na estética cafona da TV popular brasileira dos anos 2000. Os vídeos, que simulam entrevistas com filtros distorcidos e bordões exagerados, viralizaram rapidamente no Instagram e no Twitter.

A personagem conquistou o público por ser uma “marca com alma”: fala o que pensa, representa tipos sociais reconhecíveis e parece mais humana que muitas campanhas reais.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

O sucesso de Marisa não está apenas no roteiro afiado, mas também na habilidade de refletir o comportamento de uma audiência que valoriza autenticidade, ironia e referências culturais compartilhadas.

Ela acerta na linguagem e no humor ácido, entregando uma experiência que dialoga com a memória afetiva do público.

Quando a cultura dita o ritmo, a agilidade vira diferencial

As marcas perceberam o potencial. O Magalu saiu na frente, usando Marisa em uma campanha de Dia dos Namorados na qual ela revela que comprou seu famoso maiô preto na plataforma.

Logo depois, a OLX seguiu o exemplo e usou o mesmo tom da personagem para divulgar a venda de carros. Ambas as campanhas foram lançadas com agilidade e mostraram como o marketing pode ser oportunista, no melhor sentido, quando escuta a cultura e reage a ela.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

A lição é clara: marcas que têm personalidade ganham espaço nas conversas. Em um cenário onde o público se move rápido e onde a cultura pop dita o ritmo, campanhas que esperam aprovação demoradas perdem o timing e, com ele, a relevância.

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga