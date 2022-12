De especialista em dormir a testador de doces: quatro vagas de emprego inusitadas

Já imaginou ser pago para dormir? Ou mesmo viajar o mundo e postar nas redes sociais? Essas foram algumas das vagas de emprego inusitadas publicadas por empresas mundo afora. EXAME separou as ofertas de trabalho mais diferentes que aparecerem nesse ano.

Veja, a seguir, quatro vagas de emprego inusitadas:

1. Zoom e os "caçadores de bugs"

Em abril, o Zoom lançou um programa para contratar profissionais especializados em encontrar e resolver problemas de segurança na plataforma de videoconferência.

Os “caçadores de bugs”, segundo o Zoom, seriam hackers comprometidos com um trabalho ético de todo o mundo. Em troca? Eles poderiam receber recompensas de até 50 mil dólares.

Para testar as imperfeições em seu sistema, o Zoom já investiu 2,4 milhões de dólares em pagamentos para o programa desde 2020. Já são mais de 800 pessoas selecionadas na plataforma HackerOne para detectar ameaças.

2. O "especialista em dormir" da Emma Colchões

Em agosto, a startup de colchões na caixa, Emma Colchões, publicou uma vaga que era o sonho de consumo de muita gente.

Com um salário mensal de R$ 5 mil, o especialista em dormir era um profissional pago para tirar uma bela soneca.

Além de testar e usar todos os produtos enviados pela marca, o selecionado tinha de postar as experiências e opiniões em suas redes sociais ao menos uma vez por semana ao longo do contrato. Mas, para se candidatar era preciso ter um pré-requisito em falta para muita gente: dormir 8 horas por dia.

3. Social media "nômade" da Deel

Em setembro, a Deel, empresa de folha de pagamentos internacionais., também foi outra que anunciou uma vaga de emprego que é o sonho de consumo de muita gente: ser pago patra viajar e fazer posts sobre os passeios turísticos realizados.

A pessoa selecionada viajaria em uma van mobiliada e equipada para dormir, visitando a Austrália e a Nova Zelândia por seis meses e criará conteúdo sobre os destinos que visitar mostrando a experiência real de um nômade digital.

Além da van totalmente equipada, a pessoa selecionada receberia um salário mensal de cerca de US$ 3.400 (aproximadamente R$ 17 mil). A empresa também subsidiaria os custos de transferências e vistos, uma quantia semanal para refeições, combustível e estacionamento. 4. O "testador de doces" da Candy Funhouse

Em agosto, a Candy Funhouse, uma loja de doces do Canadá, abriu uma vaga de emprego de dar água na boca: o de testador de doces.

Com um salário anual de US$ 78 mil, o profissional selecionado tinha de provar nada menos que 3,5 mil doces por mês no conforto da sua casa.

Qual o principal requisito? Ter papilas gustativas de ouro" e uma "paixão óbvia por doces". Bem fácil, né? Mas a concorrência era grande. Segundo a Candy Funhou, em duas semanas foram mais de 100 mil candidaturas recebidas pela empresa, sendo que 25% delas eram de crianças.

