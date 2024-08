Como descobrir o seu período de produtividade? Consultora do Google dá dicas

Nem todas as horas do dia são iguais na hora de trabalhar. A função de Laura Mae Martin, consultora de produtividade executiva do Google, é exatamente essa: buscar o momento mais produtivo do funcionário.

Em seu livro, "Uptime: A Practical Guide to Personal Productivity and Wellbeing", Martin disse que cada pessoa tem diferentes períodos de alta e baixa energia.

"Algumas pessoas são corujas noturnas e algumas pessoas podem funcionar bem às 5:00 da manhã", disse ela. "Está embutido em nossos sistemas", falou a consultora ao Business Insider.

Para descobrir esses relógios internos, a primeira pergunta que ela faz aos executivos em suas sessões de coaching é: "Se você tivesse um dia inteiro amanhã, sem reuniões, sem interrupções, sem compromissos permanentes, mas um monte de coisas para fazer, como você estruturaria seu dia?"

As respostas varia muito. Alguns clientes preferiam trabalhar até a noite após almoços tardios, enquanto outros gostavam de começar ao amanhecer com um intervalo à tarde ou treino.

Todo mundo, no entanto, tem suas "horas de poder", que Martin descreve como "as duas a três horas por dia em que você se sente mais produtivo".

Martin sugere manter um pequeno bloco de notas na sua mesa por duas semanas e anotar qualquer momento em que você se sinta particularmente produtivo ou com pouca energia.

"Depois de criar alguns dos seus padrões gerais de produtividade, você pode começar a imitar suas condições ideais sempre que possível", disse ela.

Idealmente, Martin disse que essas horas seriam gastas em tarefas relacionadas às suas três principais prioridades. Se elas se sobrepuserem parcialmente a outros compromissos fixos, como reuniões obrigatórias, Martin recomenda bloquear suas "horas de poder" em qualquer grau possível.