17 modelos de currículos para conseguir seu emprego dos sonhos em 2023

Com 40% dos trabalhadores querendo se demitir do seu emprego atual, a tendência é que o fenômeno da Grande Renúncia continue alto em 2023, especialmente para os profissionais qualificados.

E, nada melhor que aproveitar os primeiros dias do ano para começar a busca por uma nova oportunidade profissional.

Então, se você quer utilizar os últimos dia do ano para dar aquela revisada no seu perfil no Linkedin ou atualizar o seu currículo antigo, a EXAME criou um guia para montar um bom CV para diversos momentos de carreira, do estágio à alta liderança.

Como elaborar um currículo em 2022?

Antes de colocar os modelos em uso, pedimos para Maria Eduarda Silveira, headhunter e fundadora da empresa de recrutamento e desenvolvimento organizacional Bold HR, separar algumas dicas para não cometer erros na hora de criar um currículo eficiente.

“Ainda hoje, muitas pessoas cometem erros no currículo que podem prejudicá-las em um processo seletivo. De maneira geral, neste documento devem conter a formação acadêmica do candidato com todas as datas, a experiência profissional também com as respectivas datas e funções, assim como idiomas e cursos complementares”, diz Silveira.

A especialista ainda esclarece que, em busca de se destacarem, muitos candidatos inserem elementos que são desnecessários para a construção de um currículo. “Chamar atenção não quer dizer entrar no processo. É importante não confundir um currículo bom e bem estruturado com um currículo chamativo. Para os recrutadores, o que realmente importa são as informações escritas no documento”, afirma a especialista.

Qual é o melhor formato de currículo?

"Evite utilizar muitas cores, imagens e estilos de formatação variados, pois podem dificultar a compreensão do que está escrito no documento. Prefira o Word e foque nas informações", diz Silveira.

Como preencher um modelo de currículo?

Para essa questão as dicas da especialista são as seguintes:

Não coloque apenas o cargo nas experiências profissionais, sempre descreva resumidamente as funções realizadas e sinalize a data de cada uma delas;

Não insira experiências profissionais e formações fora de uma ordem cronológica. É preciso que o currículo tenha uma sequência lógica, com começo, meio e fim. Agrupar os assuntos em categorias correlatas e seguindo uma ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga, traz clareza sobre a trajetória profissional do candidato;

tenha uma sequência lógica, com começo, meio e fim. Agrupar os assuntos em categorias correlatas e seguindo uma ordem cronológica, da mais recente para a mais antiga, traz clareza sobre a trajetória profissional do candidato; Não misture os idiomas quando for escrever seu currículo . Defina apenas um para a construção do CV e crie versões separadas para os demais idiomas;

. Defina apenas um para a construção do CV e crie versões separadas para os demais idiomas; Não insira hobbies. Inserir atividades voluntárias está valendo, porém atividades como yoga, corrida, leitura etc. podem ficar de fora do currículo.

Qual o melhor dia e horário para enviar currículo?

Segundo um levantamento do Vagas.com, entre segundas e terças das 15h às 16h é onde se concentram as maiores publicações de vagas de emprego e quando os recrutadores mais avaliam currículos.

De acordo com o estudo, que avaliou 74,1 mil vagas publicadas e 3,8 milhões de currículos abertos de 1 de janeiro a 15 de julho deste ano no Vagas.com, nos dois primeiros dias da semana são publicados 41% do total de oportunidades.

Também são os dias que os recrutadores mais utilizam para abertura dos currículos, concentrando 45,8% da atividade. E essas duas tarefas são realizadas com maior frequência das 15h às 16h (22,1%)

Agora, confira a seguir os modelos de currículos para diferentes perfis e fases de carreira.

Modelos de Currículos

Modelo de currículo 1 - Estudante

Por que usar este modelo de currículo? O formato é indicado para candidatos a estágio e/ou primeiro emprego. A recomendação é de Lucas Nogueira, gerente senior da Robert Half. Aqui, todo o destaque vai para a formação acadêmica - o elemento que mais interessa aos recrutadores de estudantes ou profissionais em sua primeira aventura no mercado de trabalho.

Faça o download do modelo 1, da Robert Half

Modelo de currículo 2 - Estagiário

Por que usar este modelo de currículo? Esta é outra boa opção para quem está começando sua trajetória profissional. Segundo Telma Mantovani, diretora de transição de carreira da STATO, o diferencial deste modelo é o destaque para área de interesse, formação e idiomas. “No campo de informações adicionais pode constar trabalho voluntário, uma possível porta de entrada para empresas que tenham uma área de responsabilidade social forte”, diz Telma.

Faça o download do modelo 2, da STATO

Modelo de currículo 3 - Trainee

Por que usar este modelo de currículo? No campo resumo das qualificações há espaço para falar sobre as aptidões e as habilidades adquiridas e adequadas à área de interesse. Graduação e vivências internacionais podem justificar as competências, além de experiências profissionais. “É neste campo que o profissional vai vender o seu peixe e explicar por que deve ser contratado para o cargo”, diz Larissa Meiglin, assessora de carreira da Catho.

Muitas vezes o trainee já tem alguma experiência. “Pode não ser relacionada à área, mas mesmo assim é um diferencial”, diz Larissa.

No campo experiência profissional vale colocar experiência em empresa júnior e trabalhos informais, desde que haja um contato para referências. Erros comuns, segundo a especialista, ocorrem na especificação do nível de proficiência, que deve ser ancorada em testes formais e também no campo de vivência internacional. “Muitas pessoas querem contar toda a história da experiência no exterior. O ideal é apenas mencionar brevemente a escola ou a empresa, o país, o período e deixar para conversar na entrevista”, diz.

Faça o download do modelo 3, da Catho

Modelo de currículo 4 - Estagiário ou Trainee

Por que usar este modelo de currículo? Para apostar na objetividade. Enxuto, este modelo dá mais destaque à formação acadêmica e ao domínio de idiomas, posicionados à frente do campo de experiência profissional. Para trainees há a possibilidade de destacar cursos de pós-graduação e especializações realizadas. Também há espaço para valorizar atividades extracurriculares como trabalho voluntário, organização de eventos na universidade, cursos e participação em workshops.

Faça o download do modelo 4, da Cia de Talentos

Modelo de currículo 5 - Posições iniciais

Por que usar este modelo de currículo? Se você está começando a sua trajetória profissional, esta disposição das informações é a mais indicada para você, segundo Francis Nakada, consultor da Produtive. Isso porque o modelo ajuda a explorar estágios, intercâmbios, cursos complementares, eventos e palestras - tudo que possa já indicar uma possível área de interesse do jovem candidato. Informações adicionais, como trabalhos voluntários, também têm espaço garantido neste template. É importante: os recrutadores costumam usar esses dados para verificar se o perfil do jovem profissional está alinhado à cultura da empresa.

Faça o download do modelo 5, da Produtive

Modelo de currículo 6 - Posições iniciais

Por que usar este modelo de currículo? Assim como o anterior, este formato é ideal para quem ainda não conta com uma trajetória muito extensa. A configuração é ideal para jovens profissionais porque facilita a visualização das habilidades técnicas e comportamentais, o grande recurso do candidato nesse nível. A recomendação é de Lucas Nogueira, gerente sênior da Robert Half.

Faça o download do modelo 6, da Robert Half

Modelo de currículo 7 - Analista

Por que usar este modelo de currículo? Profissionais que pleiteiam posições de analista normalmente têm alguma experiência, mas a formação acadêmica e as responsabilidades técnicas ainda são diferenciais aos olhos do recrutador. Se você se enquadra no perfil, este modelo é vantajoso por dar mais espaço para o passado acadêmico e experiências técnicas do que para os resultados. A indicação é de Telma Mantovani, diretora de transição de carreira da STATO.

Faça o download do modelo 7, da STATO

Modelo de currículo 8 - Especialista ou gestor júnior

Por que usar este modelo de currículo? De acordo com Francis Nakada, consultor sênior de carreira da Produtive, este template vale para quem está formando sua identidade profissional, isto é, começa a direcionar sua carreira para uma determinada área. Este formato de CV é adequado para essa fase porque tem foco na especialização do profissional, geralmente orientada à sua área de interesse. O modelo também põe em destaque a execução de atividades, além de informar as atribuições e responsabilidades em cada cargo, bem como certificações e cursos relevantes.

Faça o download do modelo 8, da Produtive

Modelo de currículo 9 - Gerente

Por que usar este modelo de currículo? Para dar destaque, no resumo das qualificações, para o que de mais peso adquiriu na sua trajetória profissional. “Estas informações serão as primeiras lidas pelo recrutador”, diz Larissa Meiglin, assessora de carreira da Catho. Sobre experiência profissional, a especialista indica que sejam informados os 10 últimos anos ou as 5 passagens por empresas mais recentes.

“O restante é opcional, pode fazer uma breve menção pata destacar uma promoção, ou uma ascensão rápida”, diz Larissa. Outra dica da assessora de carreira da Catho é que caso a idade do profissional seja omitida, é melhor omitir também o ano de conclusão dos cursos de graduação. “Esta é uma dúvida frequente”, diz.

Pretensão salarial, para currículos neste modelo para impressão, só deve entrar no currículo se for uma exigência. “ Não se coloca a pretensão para dar margem de negociação no momento da entrevista”, diz.

Faça o download do modelo 9, da Catho

Modelo de currículo 10 - Gerente

Por que usar este modelo de currículo? Neste patamar, o currículo deve evidenciar pontos como experiências de liderança, responsabilidades, resultados e evolução da carreira. De acordo com Telma Mantovani, diretora de transição de carreira da STATO, a seção de idiomas também merece destaque no CV para o nível de gerência, sobretudo se há a intenção de trabalhar numa empresa multinacional.

Faça o download do modelo 10, da STATO

Modelo de currículo 11 - Gerente ou diretor

Por que usar este modelo de currículo? Para destacar pontos fortes e realizações profissionais. A consultoria indica que o candidato informe o que há de mais relevante logo após os dados pessoais. De acordo com a equipe da FLOW, este modelo pode ser utilizado também por gerentes e diretores. Para estes profissionais, é importante destacar que a experiência profissional é mais relevante do que a formação acadêmica, por isso a ordem do modelo deve ser invertida. Outro ponto importante é em relação ao domínio de idiomas. Se não é um ponto forte, melhor deixar a informação no fim do currículo. No campo cursos extras e/ou certificações, formações básicas como Pacote Office não devem entrar no currículo de profissionais que buscam cargos de liderança.

Faça o download do modelo 11, da FLOW

Modelo de currículo 12 - Gerente ou diretor

Por que usar este modelo de currículo? Este tipo de CV combina com o momento da consolidação profissional de um executivo. “Nessa hora, é importante que o currículo deixe de transmitir tantas informações da rotina operacional e passe a enfatizar outras questões”, diz Francis Nakada, consultor sênior de carreira da Produtive. Por isso, o foco aqui está nos dados gerenciais, como budget, faturamento, gestão de equipe (direta ou indireta), relatórios e estruturação de projetos. Também vale a pena destacar resultados, como redução de custos e otimização da receita, além de explicitar as áreas que já estiveram sob a sua responsabilidade.

Faça o download do modelo 12, da Produtive

Modelo de currículo 13 - Muita experiência

Por que usar este modelo? De acordo com Lucas Nogueira, gerente senior da Robert Half, este formato é mais adequado para quem que já acumulou diversas vivências profissionais e acadêmicas. A principal vantagem do modelo, diz Nogueira, é permitir agrupar as diversas passagens do candidato em blocos. “É uma forma organizada, clara e objetiva de mostrar a sua ampla experiência”, explica ele.

Faça o download do modelo 13, da Robert Half

Modelo de currículo 14 - CEO

Por que usar este modelo de currículo? O currículo do CEO normalmente é enxuto e objetivo, pois o executivo que alcançou esse patamar não precisa se apegar a longas descrições, afirma Francis Nakada, consultor sênior de carreira da Produtive. A sugestão do especialista é destacar as principais ações que trouxeram impacto para a empresa, tais como histórico de fusões ou aquisições, estratégia e planejamento de negócios e resultados.

Faça o download do modelo 14, da Produtive

Modelo de currículo 15 - CEO ou Gestão

Por que usar este modelo de currículo? Outra alternativa para presidentes de empresa é este modelo, ainda mais enxuto. Aqui as atividades desempenhadas pelo profissional se concentram no resumo do currículo. O objetivo é evitar repetições, já que as responsabilidades exercidas nas últimas empresas em que o executivo trabalhou podem ser um pouco parecidas, explica Telma Mantovani, diretora da STATO.

Faça o download do modelo 15, da STATO

Modelo de currículo 16 - CEO ou Diretor de Negócio

Por que usar este modelo de currículo? O currículo de um presidente é bastante peculiar, diz Telma Mantovani, diretora da STATO. A ênfase deste formato vai para realizações e entregas importantes. “Entende-se que o executivo já tenha passado por experiências em diversas áreas, então é muito comum que o documento tenha apenas uma página”, diz a especialista.

Faça o download do modelo 16, da STATO

Modelo de currículo 17 - Carreira acadêmica

Por que usar este modelo de currículo? Para destacar a formação e as realizações acadêmicas, além de títulos e experiência relacionada ao ensino. O modelo está disponível no Office 2013. O fio condutor do documento é a cronologia das formações (graduação, mestrado, doutorado), títulos e experiências profissionais.

Faça o download do modelo 17, acadêmico

