Crescimento no mercado de Fiagros no primeiro semestre deve se sustentar até o final do ano

O mercado de Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) cresceu 153% nos 12 meses encerrados em junho de 2024, atingindo um patrimônio líquido de R$ 37,3 bilhões – no segundo trimestre de 2024, de março a junho, o avanço foi de 3,7%.

Os dados são da 7ª edição do Boletim CVM Agronegócio, elaborado pela Superintendência de Securitização e Agronegócio (SSE), órgão ligado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O levantamento trimestral revela que o número de Fiagros ativos em junho alcançou 115, um aumento de 67% em relação ao ano anterior.

A categoria Fiagro-Imobiliária, que representa 44% do total de fundos e 48% do patrimônio líquido, é predominantemente investida em CRIs (Certificados de Recebíveis do Imobiliário) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), com 48% da carteira alocada nesses ativos.

O crescimento, segundo Múcio Mattos, sócio & head de Crédito da Vectis Gestão, veio em linha com as projeções dos analistas e deve se manter até o final do ano.

"O segundo semestre de 2024 deve ser positivo para os Fiagros, tanto em captação como em desenvolvimentos de novos produtos. O mercado segue amadurecendo e os investidores passando a entender melhor a dinâmica do setor e as oportunidades apresentadas", afirma Mattos à EXAME.

O setor de CRAs também mostrou crescimento de 0,9% de março a junho de 2024, atingindo R$ 141,2 bilhões. No panorama geral do mercado de capitais, que inclui renda fixa, renda variável e fundos de investimento, o volume financeiro total cresceu 8,9% no ano até junho de 2024 e R$ 14,97 trilhões. No mesmo período, de março a junho, o aumento foi de 1,7%.

"O mercado potencial dos Fiagros é enorme e ainda com bastante espaço para desenvolvimento, tendo em vista a representatividade do agronegócio na economia e a demanda de capital do setor não suprida pelo Plano Safra", diz Mattos.

O setor do agronegócio no mercado de capitais viu um crescimento de 19,5% nos últimos 12 meses, somando R$ 509,59 bilhões. Entre março e junho de 2024, o aumento foi de 3,4%.

Com isso, a participação do agronegócio no mercado de capitais cresceu 1,7% no último trimestre, passando de 3,3% para 3,4% do total. Em 12 meses, a participação do agronegócio no mercado de capitais subiu 9,8%.

1 /16 Plantação de soja em mato grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja (O que representou 40,7% do total exportado)

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Regulamentação do mercado de Fiagros

Na avaliação de Mattos, a proposta de regulamentação dos Fiagros pela CVM deve trazer mais segurança jurídica ao setor e, dessa forma, impulsionar o mercado de Fiagros nos próximos anos.

"Como de costume, a CVM realizou uma consulta pública a fim de dialogar com os participantes do mercado e receber as sugestões de melhorias para a nova norma, visando construir regras que permitirão o pleno desenvolvimento do mercado", destaca o head da Vectis.

Atualmente, os Fiagros são regulamentados pela Resolução 39 da CVM. Esta norma, de caráter experimental e transitório, utiliza a regulação existente para fundos de direitos creditórios (ICVM 356), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs, ICVM 472) e Fundos de Investimento em Participações (FIPs, ICVM 578).