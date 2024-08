MP italiano investiga capitão do iate de empresário britânico Mike Lynch Procuradores da ilha italiana anunciaram no sábado que estão investigando possíveis crimes de naufrágio negligente e homicídio múltiplo por negligência

Mergulhadores do corpo de bombeiros italiano carregam o corpo de Hannah Lynch, filha do magnata britânico Mike Lynch, em 23 de agosto de 2024, para o porto de Porticello, próximo a Palermo, quatro dias após o naufrágio do iate de luxo “Bayesian” (AFP)