Danni Suzuki: 'Competências humanas se tornaram urgência com o avanço da IA'

A inteligência artificial já reorganiza a rotina das empresas, muda profissões e automatiza tarefas. Para Danni Suzuki, o próximo impacto da tecnologia acontece em outra camada: a das relações humanas.

A atriz, apresentadora e escritora lançou no RH Summit, em São Paulo, o livro Humanos do Futuro, obra em que relaciona inteligência artificial, neurociência, saúde mental e comportamento humano.

A conversa ganhou espaço no evento porque temas como IA generativa, saúde mental e liderança foram o centro dos debates do RH Summit 2026, realizado nos dias 5 e 6 de maio no Expo Center Norte. O encontro reuniu cerca de 6.000 participantes presenciais e mais de 300 palestrantes ligados ao mercado de trabalho, tecnologia e gestão de pessoas.

“A tecnologia hoje faz parte da nossa vida e ela molda os nossos valores e o nosso comportamento”, diz Danni. “Estamos na era da depressão, da ansiedade, da solidão, com altos índices de suicídio de crianças e adolescentes.”

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Segundo ela, a aceleração tecnológica exige um novo esforço de adaptação emocional e social. O livro parte justamente dessa ideia: a de que a revolução tecnológica exige uma “revolução humana”.

Para Danni, o avanço da inteligência artificial não deve ser tratado apenas como uma mudança técnica ou operacional dentro das empresas. O tema, afirma, já afeta relações pessoais, vínculos sociais e a forma como as pessoas tomam decisões.

“Hoje as competências emocionais e humanas se tornam uma urgência pro ser humano”, afirma. “A gente não tem a mesma capacidade de memória e processamento de dados que a inteligência artificial.”

O que a IA muda nas relações de trabalho

No RH Summit, grande parte das discussões girou em torno da transformação do RH operacional para um RH mais ligado a tomada de decisão, análise de dados e inteligência artificial. Danni abordou outro efeito dessa mudança: o impacto da tecnologia sobre comportamento, vínculos e identidade.

Segundo ela, os algoritmos já influenciam hábitos, opiniões e formas de interação de maneira muitas vezes inconsciente.

“Os algoritmos direcionam a gente para os assuntos que nos interessam e a gente começa a ver o mundo muito pela nossa perspectiva”, afirma.

Ela cita redes sociais, ciclos de validação e excesso de estímulos como parte de um processo que aproxima as pessoas da hiperconexão, mas também da solidão.

“Quando você entra num processo vicioso de dopamina dentro dessa gamificação que virou uma rede social, essa validação, competitividade e necessidade de aceitação, você se afasta muito de quem você é”, diz.

Na avaliação dela, a tecnologia amplia uma sensação de isolamento justamente num período em que o discurso predominante é o da conexão constante.

“Ao mesmo tempo que a tecnologia oferece uma aldeia global, ela aproxima a gente muito da solidão.”

Danni afirma que esse cenário ajuda a explicar o aumento de ansiedade, depressão e perda de autonomia emocional.

Ela também diz que a inteligência artificial já começa a avançar para um estágio que chama de “inteligência sintética”, conceito que usa para descrever sistemas capazes de simular consciência e interpretar emoções humanas.

“A máquina já está conseguindo identificar nossas emoções e simular essas emoções com profunda perfeição”, afirma.

Segundo ela, esse movimento acelera a necessidade de desenvolver competências que, na visão dela, continuam sendo exclusivamente humanas.

Empatia, presença física e liderança

Uma das ideias centrais do livro é a de que empresas terão de lidar cada vez mais com competências emocionais dentro do ambiente de trabalho.

Danni relaciona esse desafio ao choque entre gerações no mercado de trabalho.

De um lado, segundo ela, profissionais mais ligados ao “mundo analógico” costumam ter facilidade para desenvolver relações interpessoais e liderar equipes. Do outro, gerações que cresceram em ambiente digital dominam ferramentas tecnológicas, mas enfrentam dificuldades maiores na construção de vínculos.

“Hoje existe uma grande reclamação das empresas de que a nova geração não está assumindo lideranças”, afirma.

Na avaliação dela, parte dessa dificuldade está ligada à relação da nova geração com permanência, convivência e empatia.

“É uma geração muito inteligente, muito oral, que não aceita qualquer ideia. Eles fazem as próprias escolhas, não querem vínculos e isso desliga muito das maiores competências, especialmente da empatia.”

Ela afirma que empatia não deve ser tratada apenas como conceito de gestão ou habilidade corporativa.

“A empatia é um exercício diário”, diz. “Para você se tornar o melhor líder de uma empresa, para você se tornar uma melhor mãe, um melhor pai.”

Durante a entrevista, Danni repetiu várias vezes a necessidade de experiências físicas e relações presenciais como forma de equilíbrio diante do ambiente digital.

“Você precisa parar, respirar, olhar no olho das pessoas, ter encontro físico”, afirma. “Esses vínculos são biologicamente necessários para o corpo humano.”

Ela também cita hábitos simples que, segundo ela, perderam espaço com o excesso de estímulos digitais.

“Sentar numa praia, dar um mergulho, jogar conversa fora com os amigos, abraçar os pais, perdoar as pessoas. Parece que a gente está tendo que reaprender o que era óbvio.”

Das tribos indígenas à neurociência

O interesse de Danni Suzuki pelo comportamento humano começou antes da pós-graduação em neurociência e comportamento.

Ela relaciona esse percurso às experiências acumuladas ao longo de viagens e projetos documentais realizados durante a carreira.

“Eu entrevistei mais de 150 tribos”, afirma.

Segundo ela, as experiências incluíram períodos de convivência com indígenas do Xingu, ciganos, integrantes da comunidade do Daime, gueixas no Japão e esquimós no Alasca.

“Aquilo ampliou muito a minha curiosidade para entender o ser humano.”

Ela afirma que o trabalho social com refugiados aprofundou ainda mais esse interesse.

“Me fez buscar como resolver traumas de infância, o impacto de perdas e atos violentos e como reconstituir essas famílias.”

Foi nesse contexto, segundo ela, que a neurociência passou a funcionar como ferramenta para compreender emoções, escolhas e comportamento humano.

“Todas as nossas respostas, escolhas e decisões estão diretamente conectadas às nossas emoções.”

As cinco chaves do livro “Humanos do Futuro”

No livro, Danni organiza as ideias em torno de cinco conceitos que chama de “chaves de transformação”.

A primeira é identidade.

“Ela precisa ser reconstruída todo dia”, afirma.

A segunda é reconexão, ligada ao retorno ao “estado presente” e a formas mais humanizadas de comunicação.

A terceira é sintonia, descrita como a capacidade de enxergar o mundo pela perspectiva do outro.

“Entendendo que a gente pensa que sabe do outro, mas pouco sabe da vida do outro.”

A quarta chave é o entrelaçamento, conceito ligado à ideia de coletividade.

“É importante entender que a vida funciona no coletivo pro ser humano.”

A quinta é servir, que ela define como a busca de propósito e transcendência.

“O que te traz um sentido para a vida realmente.”

Segundo Danni, o livro tenta responder a uma pergunta central: como preservar competências humanas num cenário de aceleração tecnológica constante.

“Você tem que andar na mesma aceleração da tecnologia, mas ao mesmo tempo encontrar um equilíbrio dentro disso e entender que você não é uma máquina.”

Além do lançamento do livro, Danni prepara um curso baseado no tema Humanos do Futuro e segue em projetos na televisão e no streaming.

Entre eles estão a série médica (In)Vulneráveis, no Universal+, a série Delegacia de Homicídios, do Disney+, e o reality Elevator Pitch Brasil, da Record News, voltado a empreendedorismo em periferias e favelas.

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