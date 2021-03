Cubo Itaú seleciona mais de 300 desenvolvedores para brMalls, GPA e outros

Começa nesta segunda-feira (22) as inscrições para a terceira edição do Cubo For Devs, programa de recrutamento focado em profissionais da área de desenvolvimento, que traz um processo seletivo com capacitação de novos talentos.

Promovido pelo Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo, e a Gama Academy, a seleção enviará candidatos para as empresas participantes: brMalls, Cogna, Dasa, Itaú, GPA e Saint-Gobain, todas mantenedoras do Cubo. São mais de 300 vagas disponíveis.

A área de desenvolvedores está em alta no país, principalmente devido à pandemia da covid-19 e vive um déficit de profissionais, como mostrou esta reportagem especial da EXAME.

Segundo a Gama Academy, 66% das 55 empresas mapeadas em todo o Brasil encontram dificuldades na contratação de profissionais na área de tecnologia por falta de qualificação técnica.

O programa conta com três etapas, a primeira de inscrições e avaliação técnica, a segunda de preparação dos inscritos, e a última com a feira de contratações online.

A etapa de preparação promovida pelo Cubo, Gama Academy e as empresas participantes, conta com master classes com profissionais e live codings, que serão momentos de codificação ao vivo.

Ao final desta etapa, nos dias 23 e 24 de março, acontecerão as entrevistas online com os candidatos, onde as empresas farão a seleção dos profissionais com o perfil e que se destacaram para o preenchimento das vagas.

Os candidatos precisam ter experiência em desenvolvimento, porém os requisitos são amplos, pois existem vagas para todos os perfis de senioridade: júnior, pleno e sênior.

Inscrições: podem se inscrever até dia 12 de março pelo site.