'Cuidar de quem cuida'. Essa é uma das premissas que orientam a gestão de pessoas do Einstein Hospital Israelita, instituição de saúde que reúne 35 mil funcionários no Brasil e está entre os destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, na categoria de empresas com mais de 15.001 funcionários.

Em uma organização que funciona 24 horas por dia e reúne desde médicos e pesquisadores até profissionais de limpeza, cozinha e enfermagem, o desafio vai além de oferecer bons salários. É preciso criar condições para que diferentes gerações e categorias profissionais encontrem oportunidades de crescimento, qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e família.

Entre os benefícios oferecidos pela instituição estão creches para filhos de funcionários, bolsas de estudo a partir de 50%, licença-paternidade estendida, planos de saúde, acompanhamento psicológico e psiquiátrico e programas de desenvolvimento profissional.

Em entrevista à EXAME, Miriam Branco, diretora executiva de Recursos Humanos do Einstein Hospital Israelita, afirma que a estratégia está relacionada à própria natureza do negócio.

"Tem tecnologia, tem equipamentos, tem materiais, tem uma série de coisas, mas pessoas são fundamentais", diz.

Com 34 anos de carreira na instituição, dos quais 20 à frente da área de Recursos Humanos, a executiva acredita que a capacidade de oferecer oportunidades de crescimento é um dos principais fatores de retenção de talentos.

"Um dos principais vínculos que a gente acaba estabelecendo com as pessoas é a possibilidade de fazer carreira dentro da instituição", afirma.

Creche para filhos e licença-paternidade de 30 dias

Em um setor no qual as mulheres representam a maior parte da força de trabalho, oferecer apoio à maternidade e à vida familiar faz parte da estratégia de gestão de pessoas.

No Einstein, 70% dos funcionários são mulheres. Para apoiar essas profissionais, a instituição mantém duas creches na unidade do Morumbi, em São Paulo, destinadas a crianças de até três anos de idade.

O benefício contempla mães de diferentes níveis hierárquicos, desde profissionais de limpeza até médicas e diretoras, conforme a necessidade e a possibilidade de utilização das unidades.

"É um benefício para todos", afirma Miriam.

A iniciativa também busca facilitar a continuidade da amamentação e a conciliação entre a rotina profissional e os cuidados com os filhos.

Outro diferencial é a licença-paternidade estendida para 30 dias, acima dos cinco dias previstos como regra geral na legislação brasileira. Já a licença-maternidade informada pela instituição é de quatro meses.

Segundo Miriam, a política de parentalidade também contempla diferentes configurações familiares, incluindo casais homoafetivos.

"A gente precisa estimular também que o masculino se veja dentro da família", afirma.

Bolsas de estudo a partir de 50% e oportunidades de carreira

Além dos benefícios familiares, o Einstein aposta na educação como ferramenta de desenvolvimento e retenção de profissionais.

A instituição possui uma estrutura própria de ensino, com mais de 100 cursos de pós-graduação, e oferece oportunidades de capacitação para funcionários de diferentes áreas.

As bolsas de estudo para cursos da instituição começam em 50% de desconto, segundo a diretora de RH.

A estratégia inclui a formação de profissionais que desejam mudar de função ou conquistar posições mais qualificadas dentro da organização.

Funcionários da área de limpeza, por exemplo, podem participar de cursos voltados à formação de camareiros ou auxiliares de sala para atuar em radiologia.

"Essa oportunidade de crescer, de se desenvolver, é algo muito valorizado", diz Miriam.

A instituição também mantém iniciativas educacionais voltadas aos filhos de funcionários, buscando aproximar as famílias das oportunidades de formação profissional.

Para a executiva, a mobilidade interna é especialmente importante em uma organização que reúne profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiências.

Saúde mental: Einstein oferece psicólogos e psiquiatras aos funcionários

Em um ambiente de trabalho marcado por plantões, situações de emergência e decisões que podem envolver a vida de pacientes, a saúde mental ganhou espaço na estratégia de gestão de pessoas.

O Einstein mantém profissionais de psicologia e psiquiatria dedicados ao cuidado dos funcionários, além de programas específicos de prevenção e acompanhamento.

Uma das iniciativas é o Lide Bem, voltado à preparação das lideranças para cuidar da própria saúde e contribuir para o bem-estar das equipes.

Há também o Cuide Bem, relacionado à promoção da saúde e do bem-estar, e o Volte Bem, desenvolvido para apoiar a reintegração de profissionais que retornam ao trabalho após períodos de afastamento.

"A gente sabe que a saúde é muito mais. Falamos internamente sobre saúde integral, que é a saúde física, mental, social, financeira", afirma Miriam.

Segundo a executiva, o retorno de um funcionário após meses afastado exige atenção não apenas à sua condição de saúde, mas também à preparação da equipe e dos gestores para recebê-lo.

A companhia também acompanha indicadores como afastamentos, absenteísmo, pesquisas de satisfação e endividamento para identificar grupos que necessitam de intervenções específicas.

O objetivo é antecipar riscos e desenvolver ações preventivas, em vez de atuar somente quando os problemas já estão instalados.

Plano de saúde e acompanhamento para toda a família

Todos os funcionários do Einstein possuem plano de saúde, segundo Miriam. A cobertura é estruturada de acordo com as regiões e as categorias profissionais.

Isso não significa, porém, que todos tenham atendimento irrestrito no hospital privado do Morumbi. A instituição mantém uma gestão específica para encaminhar determinados casos à sua estrutura hospitalar quando há necessidade clínica.

Além do convênio médico, os funcionários podem participar do Programa Cuidar, iniciativa de acompanhamento preventivo que também contempla familiares.

O programa inclui avaliações periódicas e ações voltadas ao controle de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, obesidade e problemas respiratórios.

O atendimento pode ocorrer presencialmente, em uma clínica no Morumbi, ou de forma virtual.

"A gente acompanha o colaborador e sua família no que a gente chamaria assim, naquele antigo médico da família", diz Miriam.

Segundo a diretora, a proposta é acompanhar a saúde ao longo do tempo, evitando que o cuidado se limite ao tratamento de doenças já diagnosticadas.

Trabalho híbrido e diversidade também entram na estratégia

Embora boa parte dos funcionários do Einstein precise atuar presencialmente, especialmente nas áreas assistenciais, profissionais administrativos e corporativos podem trabalhar em regime híbrido.

A política prevê pelo menos dois dias presenciais por semana, com adaptações conforme a atividade desempenhada.

Outra frente da gestão de pessoas envolve a diversidade e a inclusão.

Um dos projetos é o Sankofa, programa de desenvolvimento que começou com mulheres negras e busca ampliar a presença de profissionais pretos e pardos em posições técnicas e de liderança.

A iniciativa está em seu terceiro ciclo, segundo a executiva.

"Para ser saudável, você precisa ser você mesmo", afirma Miriam, ao defender a importância de ambientes profissionais nos quais os funcionários se sintam acolhidos.

O desafio de cuidar de 35 mil funcionários

Com uma trajetória que começou na área de matemática e passou pelo setor de remuneração do Grupo Pão de Açúcar, Miriam chegou ao Einstein em 1992, quando a instituição começava a desenvolver programas de qualidade.

Desde então, acompanhou a expansão da organização e a transformação do papel do RH, que passou a incorporar temas como saúde emocional, diversidade, tecnologia e desenvolvimento de lideranças.

Hoje, a instituição também utiliza ferramentas digitais para apoiar a elaboração de escalas de trabalho, um desafio particularmente complexo em hospitais que funcionam de maneira ininterrupta.

Para a diretora, as mudanças tecnológicas, sociais e regulatórias estão entre os principais desafios da gestão de pessoas nos próximos anos.

Mas, em meio a tantas transformações, ela acredita que um princípio precisa permanecer.

"Não dá para você estar dentro de um sistema de saúde e não olhar a sua saúde, não olhar a importância de você ter um ambiente de trabalho agradável, de você ter um salário digno e de você ter benefícios que sejam para todos", afirma.