Conheça frases que podem te ajudar a lidar com pessoas difíceis no trabalho

No ambiente de trabalho, a diversidade de perfis e personalidades pode ser um desafio. A importância de manter um diálogo aberto e assertivo com colegas de diferentes perfis não pode ser subestimada. O livro "Frases Poderosas para Lidar com Pessoas Difíceis", de Renée Evenson, oferece ferramentas para navegar por essas interações complexas, propondo estratégias que facilitam a resolução de conflitos e a construção de relacionamentos profissionais saudáveis.

"Relacionar-se bem com os que estão à nossa volta não significa necessariamente ser agradável o tempo todo, porque sabemos que problemas surgirão em algum momento. A capacidade de lidar de modo eficaz com os desafios é que fará você se destacar como alguém que valoriza a importância de solucionar conflitos para manter relacionamentos sólidos ", afirma a autora.

Renée Evenson é consultora de treinamento em empresas e escritora especializada em psicologia organizacional. Antes de se dedicar à escrita, trabalhou por 15 anos na companhia de telecomunicações BellSouth, onde atuou nas áreas de atendimento ao cliente, marketing e vendas, desenvolvimento de lideranças e planejamento estratégico. Escreveu nove livros e é reconhecida como autoridade em relações no trabalho, satisfação do consumidor e resolução de conflitos no ambiente profissional.

O livro traz mais de 300 frases para você conseguir lidar com as adversidades no ambiente de trabalho. Selecionamos algumas delas:

Veja 5 frases que podem te ajudar em momentos desafiadores:

1) Comece a abordagem usando "eu" - Você não vai querer que sua primeira fala pareça um ataque ao caráter da outra pessoa.

Sugestão de abordagem: Eu fiquei confuso e perdi o foco quando você me interrompeu durante minha apresentação de vendas.”

2) Combine o "eu" com uma frase de compreensão - em situações em que a outra pessoa não assumiu a responsabilidade pelos próprios atos ou parece não entender o que você sente.

Sugestão de abordagem: "Eu conheço você o suficiente para saber que você não faria isso intencionalmente comigo.”

3) Use frases de ajuste - ele é o melhor modo de resolver um conflito

Sugestão de abordagem: "Vamos conversar. Preciso saber por que isso aconteceu e como podemos impedir que aconteça de novo.” ou "Vamos conversar sobre isso e encontrar um meio-termo adequado.”

4) Inclua frases de resolução - Depois de encontrar uma alternativa aceitável por todas as partes, acrescente uma frase de resolução para demonstrar o apreço por terem conseguido chegar a um acordo.

Sugestão de abordagem: "Estou achando ótimo que tenhamos conversado sobre isso. Temos um entendimento melhor sobre o que aconteceu.”

5) Finalize com frase de reconciliação - demonstrar compreensão e chegar a uma conclusão, você deve se orgulhar de ter resolvido a divergência de modo eficaz

Sugestão de abordagem: "Valorizo o nosso relacionamento profissional. Daqui em diante acho que poderemos solucionar qualquer problema.” ou "Agora entendo você melhor, e espero que você também me compreenda bem.”

Agora, colocando em prática com alguns perfis...

Para lidar com alguém que tem o perfil de fazer bullying com os colegas

Sugestão de abordagem: "Daqui em diante, espero que você me trate com respeito. Não mereço ser tratada dessa forma e não vou mais aceitar esse seu comportamento hostil (frase com “eu”).

Para lidar com alguém que tem o perfil de roubar os créditos

Sugestão de abordagem: "Daqui em diante gostaríamos que você nos garantisse que, se por acaso estiver falando pela equipe, dará crédito a todo o grupo. Fale “nós fizemos”, e não “eu fiz” (ajuste). Se você tivesse feito isso desta vez, não ficaríamos chateados. Você concorda com isso?

Para lidar com alguém que viola a ética

Sugestão de abordagem: O que você fez não é justo porque...(inclua sua situação). E não é justo com todos nós, porque estamos seguindo a política da empresa (frase com “eu”). Precisamos resolver isso e, pelo meu ponto de vista, a única solução é que você não faça isso de novo (ajuste). Fico contente por termos conversado e por você entender como uma coisa assim pode ser prejudicial (resolução). Não queria falar com a chefia antes de ter a chance de conversar com você. Nós trabalhamos juntos e não quero prejudicar nosso relacionamento profissional (reconciliação).

Para lidar com alguém que tem o perfil fofoqueiro

Sugestão de abordagem: Eu gosto de você. Gosto de trabalhar com você. Gosto de conversar com você, mas não gosto de ouvir boatos e fofocas sobre ninguém. Desde que a gente possa conversar sobre outros assuntos, para mim está bem. E isso me ajuda a manter a cabeça concentrada no trabalho (ajuste).

Para pedir desculpas para alguém no trabalho

Sugestão de abordagem: "Me desculpe por não ter entendido a sua intenção” ou "Sinto muito por precisarmos ter esta conversa.”

"Existe uma forma efetiva de lidar com os desentendimentos no trabalho. Iniciar uma conversa construtiva para resolver qualquer problema, à medida que ele vem à tona, é o único modo de demonstrar sua capacidade de interagir com os outros o tempo todo, e ainda aumentar suas chances de sucesso. Quando você desenvolver essas habilidades, será visto como alguém que se conecta bem com os outros, e isso reforçará seus relacionamentos profissionais".