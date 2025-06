Confiança em tempos de código: para quem a IA trabalha?

Em dois dos painéis mais densos do SXSW London, nomes como Tati Lindenberg (Unilever), Yasmine McDougall Sterea (Free Free), Keyun Ruan (Google), Anna Bateson (The Guardian), Katherine Maher (NPR) e Rebecca Hutson (The News Movement) colocaram em xeque a pergunta que atravessa empresas, mídia e conselhos com ambição de futuro: quem escreve o código da confiança?

A resposta, como ficou claro ao longo das conversas, não está na tecnologia em si, mas em quem a projeta, para quem e com qual intenção.

Como lembrou a cientista da computação e CISO da Google, Keyun Ruan: “A tecnologia não decide como vai impactar a sociedade. Ela é projetada a partir do olhar sobre a sociedade.” Ou seja, não é apenas sobre inovação, é sobre consciência de quem inova.

Yasmine Sterea reforçou esse ponto ao dizer que o maior ativo do ser humano é a criatividade. A frase resume o papel da autenticidade em tempos de automação. Criatividade com propósito virou diferencial competitivo e não apenas ativo simbólico.

Tati Lindenberg, da Unilever, trouxe o ponto da profundidade emocional no design de experiências: “como criar experiências que priorizem a profundidade, e não apenas a dopamina?” A fala articula a tensão entre performance algorítmica e conexões humanas reais. Em vez de perseguir cliques, likes e retenção, é hora de buscar impacto com intencionalidade.

A IA é, ao mesmo tempo, exaustiva e fascinante

Essa frase encapsula o paradoxo da nossa relação com a IA: ela empolga e esgota, ao mesmo tempo. A velocidade da adoção, os dilemas éticos, os vieses embutidos, a mudança nas relações humanas, tudo isso pressiona empresas, regulações e também a nossa sanidade. Exemplo? O fenômeno das parasocial relationships com chatbots, quando humanos projetam vínculos emocionais com IAs. A pergunta que fica: vamos desenhar bots éticos e transparentes ou deixar que os algoritmos mais populares ocupem esse espaço emocional sem curadoria?

Confiança se constrói no processo, não só na entrega.

Os dois painéis apontaram na mesma direção: transparência é estrutura de governança, não detalhe operacional. A quebra de confiança institucional, alertaram as painelistas, não se deve à audiência. É fruto de décadas de narrativas enviesadas, pouca diversidade e baixa escuta. Hoje, confiança é horizontal, relacional e nasce da coerência entre discurso e ação.

O papel da IA? Dar escala à consciência, não ao viés

A pergunta que pairou no ar foi: estamos usando IA para amplificar boas vozes ou para replicar os mesmos vieses em escala global? A governança da IA começa nos dados, passa pelo design, e exige intenção. Como lembrou Keyun Ruan, "a ausência de determinadas vozes no treinamento dos modelos não é um detalhe técnico é um reflexo das ausências da sociedade."

O futuro da confiança é coletivo

Tecnologia sem consciência é potência sem direção. O que os painéis deixaram claro é que inovação, hoje, exige mais do que eficiência: exige responsabilidade, diversidade e intenção ética no centro da estratégia. Porque no fim, quem escreve o código da confiança não é o sistema. Somos nós.

* Ana Paula Zamper é conselheira da Oficina Consultoria, tech expert e diretora do curso de Inteligência Artificial para C-Levels da Exame|Saint Paul.