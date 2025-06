Grok, a IA turbo do X, impressiona por responder em tempo real — entenda como ela faz isso Criada por ex-executivo da Tesla, Grok impressiona com velocidade absurda e já desafia gigantes da IA

SUQIAN, CHINA - DECEMBER 23: In this photo illustration, the logo of Grok is displayed on a smartphone screen on December 23, 2024 in Suqian, Jiangsu Province of China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)