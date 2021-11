Concurso do ICMBio tem 171 vagas e salário de até R$ 8 mil

O concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) teve o edital publicado nesta segunda-feira, 29, com 171 vagas imediatas para técnico e analista ambiental. A remuneração varia de R$ 3.605,34 a R$ 8.089,64.

As vagas do concurso ICMBio são ofertadas no Acre (14), Amapá (12), Amazonas (34), Maranhão (8), Pará (69) e Rondônia (34).

As inscrições para a seleção iniciam na próxima sexta-feira, 3, e seguem até o dia 23 de dezembro no site do Cebraspe. As taxas de inscrição vão de R$ 72,80 (nível médio) a R$ 104 (nível superior).

As provas objetivas ocorrerão no dia 6 de fevereiro de 2022 nas cidades de Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

O edital reserva 15 vagas para os candidatos portadores de deficiência e 34 para os candidatos negros. 61 vagas são para o cargo de Analista Ambiental, que exige diploma de nível superior em qualquer área de formação reconhecida pelo MEC. O salário será de R$ 8.089,64 por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As outras 110 vagas são para o cargo de Técnico Ambiental com exigência de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração será de R$ 3.605,34 por carga horária semanal de 40 horas.

Avaliação

Os candidatos inscritos para o cargo de Analista Ambiental farão a prova objetiva com 40 itens de Conhecimentos Básicos e 60 itens de Conhecimentos Específicos. Já o de Técnico Ambiental deverão responder a 50 itens de Conhecimento Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Os Conhecimentos Básicos são: Língua Portuguesa, Noções de Gestão, Noções de Direito Administrativo, Legislação, Integridade Pública, Atualidades e Noções de Informática.

Já os Conhecimentos Específicos envolvem os seguintes assuntos: Ecologia, Conservação e Manejo da Biodiversidade, Biodiversidade, Zoologia, Botânica e História Natural, Recursos Florestais, Planejamento e Gestão de UC, Aspectos Históricos, Sociais, Geopolíticos e Ambientais da região da Amazônia, Povos e comunidades tradicionais e Conservação da Biodiversidade.

Prova discursiva

Valendo 30 pontos, a prova discursiva de Analista Ambiental consiste em um texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos citados no item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.

O cargo de Técnico Ambiental envolve uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.

Confira o edital completo aqui.