Concurseiro de primeira viagem? Confira 5 dicas para se preparar melhor

Entrar no universo dos concursos públicos pode ser uma tarefa assustadora para os novatos. Entretanto, com as dicas corretas, é possível trilhar esse caminho com mais confiança e eficiência.

Neste artigo, apontamos cinco dicas que ajudarão os concurseiros de primeira viagem a se prepararem de maneira mais assertiva e aumentarem suas chances de sucesso.

1. Defina uma área de concursos

A primeira coisa que você deve fazer é definir uma área de interesse. Existem inúmeras opções, que vão desde a área policial, passando por tribunais, até a área fiscal.

Cada uma dessas áreas exige diferentes competências e habilidades, então, é essencial fazer uma autoavaliação honesta.

É importante que o candidato se pergunte quais são os seus pontos fortes, qual tipo de trabalho ele quer desempenhar, entre outros pontos.

Por fim, é importante também avaliar também as perspectivas de carreira, remuneração e benefícios. Essa escolha direciona todo o seu plano de estudos, então vale a pena dedicar um tempo adequado a ela.

2. Leia sempre o edital

O edital do concurso é o principal guia para qualquer concurso. Ele contém todas as informações necessárias: o conteúdo programático, as datas das provas, os critérios de avaliação, entre outros detalhes cruciais.

Ou seja: ignorar o edital pode levar a surpresas desagradáveis e a preparação inadequada, podendo levar até mesmo à exclusão do candidato.

Portanto, é importante fazer do edital a sua principal fonte de informação e consultá-lo regularmente durante o processo de estudo.

3. Tenha um cronograma de estudos

A consistência é a chave para os estudos de concurso. Criar um cronograma de estudos ajuda a garantir que você esteja dedicando tempo suficiente a cada tópico e equilibrando adequadamente o estudo entre as disciplinas.

Este cronograma deve ser realista e considerar suas outras obrigações diárias. Portanto, o cronograma deve ser adaptado de acordo com a rotina de cada um.

Por exemplo: alguns trabalham e fazem faculdade, outros apenas trabalham e outros têm o dia inteiro disponível. Por isso, vale a pena levar em conta cada particularidade.

Com o tempo e a devida organização nos estudos, o candidato verá o progresso em sua preparação.

4. Revise os conteúdos

A revisão é um elemento fundamental do aprendizado. Sem ela, é provável que o candidato esqueça grande parte do que estudou.

Portanto, é importante reservar tempo no cronograma para revisar regularmente o conteúdo aprendido.

É importante utilizar técnicas de revisão ativa, como a elaboração de resumos, a prática de exercícios ou a explicação do material para outra pessoa. Isso ajuda a consolidar o conhecimento e ajuda no preparo para o dia da prova.

5. Cuide da saúde mental

Estudar para concursos é uma jornada que pode ser longa e desgastante. Portanto, é fundamental cuidar da sua saúde mental durante esse processo.

O caminho para a aprovação em um concurso público é construído dia após dia, com persistência e dedicação, então é natural que surjam momentos em que o candidato se sentirá menos animado.

Por isso, é fundamental buscar um equilíbrio entre estudo e lazer, praticando atividades físicas, dormindo bem e alimentando-se de maneira saudável.

Se necessário, é possível buscar apoio profissional. O bem-estar é crucial para o desempenho do concurseiro.

