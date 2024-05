Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Nos últimos anos, entre as diferentes reivindicações dos profissionais, o regime de trabalho ganhou destaque. Com a pandemia, muitas atividades foram testadas e aprovadas no home office, o que permitiu com que muitos profissionais trabalhassem para empresas dentro e fora do Brasil, criando assim um caminho para a chamada "fuga de cérebros" do Brasil.

Existe um aumento expressivo no interesse dos profissionais em trabalhar com empresas estrangeiras sem a necessidade de se mudar do país, segundo a pesquisa anual “Futuro do Trabalho: onde estamos e para onde vamos”, conduzida pela plataforma de inteligência Futuros Possíveis com o apoio do Grupo Boticário. Os dados indicam que 78% dos entrevistados têm interesse em trabalhar remotamente para empregadores internacionais, um aumento significativo em relação ao ano anterior (diferença de 8 pontos percentuais).

A busca por oportunidades de trabalho fora do Brasil é motivada por alguns fatores, afirma Marcelo Gripa, cofundador e diretor de operações da Futuros Possíveis.

“A possibilidade de uma melhor remuneração em comparação com os padrões locais, incluindo o ganho em moedas fortes como o dólar, libra e euro, é certamente um grande atrativo. Atuar sem sair de casa também é outro grande atrativo, especialmente quando boa parte das empresas brasileiras retomaram o formato presencial”, diz.

Para você que busca uma oportunidade de trabalho home office, veja a lista de empresas nacionais e internacionais que estão com vagas remotas nesta semana – uma delas oferece salários que podem chegar a 200 mil dólares por ano.

Vagas nacionais

Blip

Blip é uma empresa de construção, gestão e evolução de chatbots. Sua plataforma de integração inteligente se conecta com vários canais de comunicação como Whatsapp, Instagram e Facebook ou até mesmo no chat de sites.

A empresa, que oferece as modalidades remota, híbrida e presencial, está com posições abertas para diversas áreas e oferece benefícios como vale alimentação ou refeição no valor de R$ 968, auxílio home office, bonificação anual, entre outros.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas disponíveis no site da Remotar.

ClearSale

A ClearSale é uma empresa brasileira referência em inteligência de dados com múltiplas soluções para prevenção a riscos em diferentes mercados, como e-commerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações, entre outros.

A empresa, que oferece PLR, vale refeição ou alimentação, seguro de vida, entre outros, está com diversas vagas abertas para áreas como tecnologia, atendimento, administrativo, entre outras.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas disponíveis na página de vagas da Remotar.

Loggi

A Loggi é uma empresa brasileira de logística que atua principalmente no setor de e-commerce. Ela está presente em todas as capitais brasileiras, movimentamos mais de 300 mil pacotes por dia, e tem como objetivo atingir mais de 5 milhões de entregas por dia nos próximos 5 anos. A empresa oferece diversos benefícios, indo desde o plano de saúde até empréstimo consignado.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas disponíveis na página de vagas da Loggi.

Neogrid

Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Neogrid desenvolve soluções com inteligência artificial para aumentar as vendas e a rentabilidade das indústrias, varejos e distribuidores. Para atuar com sua plataforma, que integra mais de 40 mil lojas, 30 mil indústrias e 5 mil distribuidores, a empresa conta com mais de 800 funcionários, muitos deles distribuídos em diversas partes do Brasil.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas disponíveis na página de vagas da Neogrid.

Seazone

A Seazone é uma plataforma online que atua no mercado de aluguel por temporada, oferecendo uma alternativa diferenciada para proprietários que desejam alugar seus imóveis de forma flexível e lucrativa. Assim como o Airbnb, a empresa se destaca por fornecer uma solução completa e prática, permitindo que os proprietários disponibilizem seus imóveis para locação por curtos períodos, como férias ou temporadas.

A empresa, que contrata na modalidade Pessoa Jurídica, atua na de forma remota e está com vagas abertas para diversas áreas como Parcerias, Atendimento, Vendas, entre outros.

Inscrição: Veja as oportunidades remotas disponíveis na página de vagas da Seazone.

Vagas internacionais

Actabl

Actabl é um software para a indústria hoteleira que combina inteligência empresarial e de trabalho em uma plataforma de operações abrangente, fornecendo aos hoteleiros insights práticos para melhorar as operações.

A empresa possui mais de 300 funcionários distribuídos em aproximadamente 20 países e oferece benefícios diversos, de acordo com a localização.

Inscrição: Veja as vagas para Account Manager e Product Design no site da Remotar.

Flock Safety

Com origem e atuação nos Estados Unidos, a Flock Safety é uma solução tecnológica completa para eliminar o crime e manter as comunidades seguras. Sua plataforma combina o poder das comunidades em grande escala - incluindo cidades, empresas, escolas e agências de aplicação da lei - trazendo mais segurança para os locais de atuação.

A empresa tem atuação remota e oferece um plano de 90 dias de desenvolvimento, após a contratação, para garantir que o colaborador está adequado e capacitado para as funções do dia a dia.

Inscrição: Veja no site da Remotar as oportunidades abertas para o time de engenharia, com salários que podem chegar à U$D 200.000 por ano.

Pindrop

A Pindrop é uma empresa americana que oferece soluções diversas para o combate à fraude por uso de voz, protegendo bancos, seguradoras e varejistas. A empresa foi fundada em 2011 e é utilizada por algumas das maiores empresas dos Estados Unidos.

Inscrição: Veja as vagas para Principal DevOps Engineer, que permite atuação remota, no site da Remotar.

