Como ter um dia perfeito de trabalho em casa às sextas-feiras

Em um mercado de trabalho repleto de incertezas com quase dois anos de pandemia, os funcionários já conseguiram codificar uma prática para deixá-los começar o fim de semana mais cedo: trabalhar em casa às sextas-feiras.

Para aqueles há muito acostumados a ficar enclausurados em um cubículo até às 4 da tarde ou mais tarde que isso, o grande experimento do trabalho remoto criou oportunidades para ajustar horários e, ao mesmo tempo, apreciar as tarefas domésticas, os hobbies e o tempo com a família que antes eram relegados ao fim de semana. Aqui estão alguns truques de produtividade para conseguir o final perfeito para sua semana de trabalho:

Comece cedo

Esqueça a possibilidade de dormir até tarde – um despertar ao nascer do sol é o molho secreto para começar o fim de semana na sexta-feira ao meio-dia. James Diel, CEO da Textel, empresa de atendimento ao cliente, levanta-se cedo, começa a trabalhar mais cedo e sai mais cedo. “Embora exija um pouco de prática, assistir ao nascer do sol enquanto escrevo e-mails com um café na mão é relaxante e ajuda a me preparar para um ótimo fim de semana que começa no meio da tarde, em vez de no início da noite.”

Arrume sua agenda de compromissos

Para alguns, proteger as tardes de sexta-feira significa mudar a intensidade para outros dias. “Tento ser o mais eficiente possível no início da semana e talvez trabalhe horas extras na quarta ou quinta-feira”, diz Baruch Mann, CEO do programa gratuito de educação financeira, o Smart Investor.

Evite reuniões

Uma simples reunião na sexta-feira à tarde pode destruir um plano para o início do fim de semana. “Eu sempre sugiro reuniões nos outros dias de trabalho”, disse Calloway Cook, presidente da empresa de suplementos Illuminate Labs. “Se houver um pedido de última hora ou sexta-feira for o único dia disponível, geralmente posso agendar a reunião para sexta-feira de manhã, para que possa manter minha rotina ideal de trabalho em casa na sexta-feira.”

Alguns empregadores estão reservando um tempo livre para reuniões. Na agência de relações públicas Murphy O'Brien, as sextas-feiras livres começam às 13h. “Ainda estamos monitorando e respondendo e-mails importantes de clientes mas temos a liberdade de reservar uma aula de ginástica à tarde ou almoçar prolongadamente”, diz Brandon Muratalla , supervisor de contas da agência.

Quando superiores insistem em reunião de equipe na sexta-feira, uma estratégia sutil é sugerir um ritual de grupo que seja inerentemente uma atividade matinal, como o café da manhã. “Minha tradição favorita de sexta-feira é fazer uma reunião de café da manhã virtual com minha equipe”, diz Madeline Blackstone, planejadora de casamentos do Reino Unido. “É uma maneira divertida de colocar todos no espírito do fim de semana enquanto trabalhamos.”

Vá se livrando das pendências

Ninguém quer um fim de semana pesado com trabalhos domésticos. “Minha coisa favorita sobre trabalhar em casa é fazer tarefas durante meu tempo ocioso”, diz Brandon Brown, CEO da plataforma de gerenciamento de influenciadores Grin.co, que preenche as lacunas entre as ligações de sexta-feira regando plantas ou lavando pratos.

Outra tática é terminar as tarefas de trabalho mais cedo e, em seguida, atacar a lavanderia e fazer as contas de uma vez. “Eu termino meu trabalho no meio da tarde e, em seguida, começo as tarefas domésticas e a administração da casa”, diz Marcin Stryjecki, gerente de projeto de otimização de mecanismo de pesquisa do serviço de agendamento de consultas Booksy.com.

Trabalhe em algum lugar panorâmico

Depois de uma semana de deslocamento diário e uso de máscaras o dia todo, a sexta-feira apresenta uma feliz oportunidade sem uma escrivaninha à sua frente. “Eu trabalho ao lado da piscina ou na minha cadeira de balanço na varanda com a deslumbrante vista para o mar à minha frente”, diz a empreendedora digital Sophie Bowman. Se suas tarefas exigem equipamento de escritório, ela assiste filmes como Procurando Nemo, Cinderela e Legalmente Loira em segundo plano. “São filmes positivos e edificantes, que definem seu humor e fazem você se sentir como se estivesse quase tendo um dia perfeito”.

Alguns batalhadores da sexta-feira trabalham na casa de amigos ou em escritórios temporários ao ar livre. “Eu trabalho fora com frequência”, diz Darshan Somashekar, cofundador da startup de compartilhamento de mídia, Drop.io, e do site de jogos Solitaired, que prefere uma varanda ou a praia. Esta última requer engenhosidade. “A configuração que aperfeiçoei é me colocar sob um guarda-sol para obter sombra e bloquear o vento” – senão, o vento prejudica as chamadas – “e, em seguida, usar AirPods para todas as chamadas. Também comprei uma lata de ar comprimido, o que torna muito mais fácil limpar areia do meu teclado. ”

Delicie-se com suas comidas e bebidas favoritas

Um menu agradável de sexta-feira pode ser motivador. A designer e comerciante virtual, Zakiyya Gafoor encomenda bolos e guloseimas para entrega. “Um chá da tarde é meu remoto perfeito na sexta-feira. Isso me motiva a terminar os projetos mais rapidamente e gosto de saborear um adorável chá da tarde em porcelana fina como uma forma de relaxar. ” Coquetéis elaborados ou planejamento para a próxima semana com cervejas especiais também são populares.

Agende tempo para um passatempo

Mergulhar direto em uma atividade favorita é fácil em casa. Para a observadora de pássaros, Carly Martinetti, essa atividade é “maravilhosa”, diz ela. O cofundador da empresa de relações públicas Notably anda pela vizinhança de Cambridge, Massachusetts, com um aplicativo chamado Merlin Bird ID que identifica o canto dos pássaros. “Depois que a última ligação do cliente termina, é tão divertido ir em busca de pássaros difíceis de encontrar”. Outros escolhem uma ida à academia ou uma atividade social. Ava Hathaway, proprietária da empresa de equipamentos para salão de beleza Dashboard Beauty, faz almoços virtuais. “Eu faço tudo em uma videochamada para meus amigos”, diz ela.

Separe um tempo para a família

“Eu encerro meu expediente às 5 da tarde e saio para jantar com minha esposa, porque sexta-feira é o nosso dia para passarmos bons momentos juntos”, diz Tim Connon, fundador da seguradora, ParmountQuote. Outros dão um passeio com parceiros ou filhos, ou vão a restaurantes. “A tarde de sexta-feira se tornou um momento de família para mim, meu marido e nosso novo bebê”, disse Liang Zhao, CEO da agência de marketing e relações públicas Vansary. “Passeamos pelo Brooklyn experimentando restaurantes diferentes antes que as multidões do happy hour e do jantar cheguem.” E alguns ficam em casa. “Adoro terminar o dia com meus filhos quando eles voltam da escola”, diz Nettie Owens, presidente da consultora de gerenciamento de tempo Sappari Solutions. “Comemos lanches, conversamos sobre o dia e às vezes assistimos a um bom filme na Netflix.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.