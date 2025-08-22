Carreira

Como ter liderança na universidade ajuda a assumir protagonismo e transformar carreiras

Aprenda por que desenvolver habilidades de liderança enquanto estuda faz toda a diferença — com oportunidade única no Prêmio Na Prática

(Klaus Vedfelt/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 17h13.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 17h25.

Ser universitário não significa apenas focar nas aulas e nos exames, uma vez que na graduação é importante assumir posturas de liderança pode ser o diferencial entre ser mais um no mercado ou destacar-se como protagonista da sua trajetória. 

Saber liderar pode fortalecer seu autoconhecimento, ampliar sua rede e te lançar em oportunidades transformadoras — como o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, que premia estudantes com formação, visibilidade e até uma viagem internacional.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Liderança como prática contínua e formativa

Contrariando a visão de que liderança só se aprende na carreira profissional, a universidade oferece o ambiente ideal, tendo projetos coletivos, pesquisas, extensão e iniciativas sociais permitem que você exercite comunicação, tomada de decisão e gestão de pessoas desde cedo. 

Envolver-se em ações reais traz autoconfiança e clareza sobre seus pontos fortes, além de conectar teoria e prática de forma significativa.

Visibilidade e impacto: construindo seu legado antes do diploma

Atuar como líder universitário não apenas fortalece seu currículo — sobretudo em ambientes competitivos — como também amplia sua visibilidade e reputação. 

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário recompensa estudantes que realizam e inspiram, dando espaço para que suas ações gerem impacto real e visibilidade nacional. 

O programa seleciona 15 finalistas — três por região — e oferece formação em liderança a todos eles, além de levar cinco vencedores, um por região, para uma imersão na China com todas as despesas pagas.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Networking e aprendizado acelerado

Participar de iniciativas de liderança na universidade — ou cargos estudantis, projetos sociais, grupos acadêmicos — permite criar conexões com outros estudantes, professores e profissionais. 

No caso do Prêmio Na Prática, os semifinalistas têm acesso a uma rede de contatos com jovens talentos e oportunidades diversas, além de uma formação presencial em São Paulo com foco em liderança empreendedora. 

Essas trocas impulsionam não só projetos presentes, mas também caminhos profissionais futuros.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

