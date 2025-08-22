Como ter liderança na universidade ajuda a assumir protagonismo e transformar carreiras

Ser universitário não significa apenas focar nas aulas e nos exames, uma vez que na graduação é importante assumir posturas de liderança pode ser o diferencial entre ser mais um no mercado ou destacar-se como protagonista da sua trajetória.

Saber liderar pode fortalecer seu autoconhecimento, ampliar sua rede e te lançar em oportunidades transformadoras — como o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, que premia estudantes com formação, visibilidade e até uma viagem internacional.

Liderança como prática contínua e formativa

Contrariando a visão de que liderança só se aprende na carreira profissional, a universidade oferece o ambiente ideal, tendo projetos coletivos, pesquisas, extensão e iniciativas sociais permitem que você exercite comunicação, tomada de decisão e gestão de pessoas desde cedo.

Envolver-se em ações reais traz autoconfiança e clareza sobre seus pontos fortes, além de conectar teoria e prática de forma significativa.

Visibilidade e impacto: construindo seu legado antes do diploma

Atuar como líder universitário não apenas fortalece seu currículo — sobretudo em ambientes competitivos — como também amplia sua visibilidade e reputação.

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário recompensa estudantes que realizam e inspiram, dando espaço para que suas ações gerem impacto real e visibilidade nacional.

O programa seleciona 15 finalistas — três por região — e oferece formação em liderança a todos eles, além de levar cinco vencedores, um por região, para uma imersão na China com todas as despesas pagas.

Networking e aprendizado acelerado

Participar de iniciativas de liderança na universidade — ou cargos estudantis, projetos sociais, grupos acadêmicos — permite criar conexões com outros estudantes, professores e profissionais.

No caso do Prêmio Na Prática, os semifinalistas têm acesso a uma rede de contatos com jovens talentos e oportunidades diversas, além de uma formação presencial em São Paulo com foco em liderança empreendedora.

Essas trocas impulsionam não só projetos presentes, mas também caminhos profissionais futuros.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

